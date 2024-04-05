В центре Перми снесут два незаконных торговых павильона

Напомнил, что за февраль текущего годы было демонтировано 52 незаконные постройки, 45 из которых были убраны по инициативе самих предпринимателей, семь — в принудительной форме. Сносить НТО в Перми начали в год 300-летия города по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.