properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Рядом с Комсомольской площадью в Перми снесут два незаконных павильона

В центре Перми снесут два незаконных торговых павильона

5 апреля 2024, 05:05
Фото: Администрация Перми

Рядом с Комсомольской площадью в Перми снесут два незаконных павильона

Сносом НТО займется МКУ «Содержание муниципального имущества».

Администрация Свердловского района Перми снесет два незаконно возведенных торговых объекта напротив Комсомольской площади. По распоряжению главы района Александра Филиппова к сносу определены павильоны по адресу Комсомольский проспект, 69/2. Демонтаж планируется провести 5 апреля. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

Принудительным сносом самовольных построек займется МКУ «Содержание муниципального имущества». Согласно данным 2ГИС, в одном киоске располагается магазин табачной продукции, а во втором — кофейня сети Coffee Like.

Напомнил, что за февраль текущего годы было демонтировано 52 незаконные постройки, 45 из которых были убраны по инициативе самих предпринимателей, семь — в принудительной форме. Сносить НТО в Перми начали в год 300-летия города по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Читайте также:
Стало известно, в каких районах Перми пройдут плановые отключения холодной водыВласти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
#Пермь#Губернатор Пермского края#Комсомольский проспект#Предприниматели#Демонтаж#Свердловский район#Снесение#Незаконные павильоны#МКУ Содержание муниципального имущества#Комсомольская площадь#Магазин табачной продукции#Кофейня Coffee Like
Подпишитесь
Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе
Сегодня, 04:35
Отвезли в багажнике в лес. Участника СВО из Перми судят за похищение человека
Сегодня, 04:54
На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом после встречи с жителями
Сегодня, 02:45
Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС
Сегодня, 03:53
Названа дата «Последнего звонка» в школах Перми
Сегодня, 03:16
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Сегодня, 04:15
"