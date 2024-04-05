В центре Перми снесут два незаконных торговых павильона

Posted Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:05
Администрация Свердловского района Перми снесет два незаконно возведенных торговых объекта напротив Комсомольской площади. По распоряжению главы района Александра Филиппова к сносу определены павильоны по адресу Комсомольский проспект, 69/2. Демонтаж планируется провести 5 апреля. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».
Принудительным сносом самовольных построек займется МКУ «Содержание муниципального имущества». Согласно данным 2ГИС, в одном киоске располагается магазин табачной продукции, а во втором — кофейня сети Coffee Like.
Напомнил, что за февраль текущего годы было демонтировано 52 незаконные постройки, 45 из которых были убраны по инициативе самих предпринимателей, семь — в принудительной форме. Сносить НТО в Перми начали в год 300-летия города по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.