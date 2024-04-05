Виновников нескольких поджогов нашли в Забайкалье и наказали

Одним из случаев был пожар, который произошел 16 марта на площади двух гектаров в районе Новопутейской улицы. В результате расследования выяснилось, что за поджогом стоят дети родившиеся в 2012 и 2013 годах. Данный инцидент передан на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, пишет zabnews.ru.