Виновников нескольких поджогов нашли в Забайкалье и наказали

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Одним из случаев был пожар, который произошел 16 марта на площади двух гектаров в районе Новопутейской улицы. В результате расследования выяснилось, что за поджогом стоят дети родившиеся в 2012 и 2013 годах. Данный инцидент передан на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, пишет zabnews.ru.
Также был зафиксирован пожар, возникший 1 апреля в районе улицы Западной. Виновнику был составлен протокол и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, что с 28 марта в регионе введен особый противопожарный режим. Жителям Забайкалья запрещено посещать лес, разводить костры, разжигать мангалы и проводить другие подобные мероприятия.