properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Виновников нескольких поджогов нашли в Забайкалье и наказали

5 апреля 2024, 14:03
Благодаря усилиям спасателей из МЧС Забайкалья удалось потушить несколько пожаров и определить виновников поджогов. Об этом сообщает информационный канал «Город Чита».

Одним из случаев был пожар, который произошел 16 марта на площади двух гектаров в районе Новопутейской улицы. В результате расследования выяснилось, что за поджогом стоят дети родившиеся в 2012 и 2013 годах. Данный инцидент передан на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, пишет zabnews.ru.

Также был зафиксирован пожар, возникший 1 апреля в районе улицы Западной. Виновнику был составлен протокол и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, что с 28 марта в регионе введен особый противопожарный режим. Жителям Забайкалья запрещено посещать лес, разводить костры, разжигать мангалы и проводить другие подобные мероприятия.

Подпишитесь
Неизвестные беспилотники и пермяк в списке Forbes. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:10
Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные
Сегодня, 11:58
Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья
Сегодня, 10:32
СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком
Сегодня, 09:02
В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы
Сегодня, 08:40
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
Сегодня, 10:36
"