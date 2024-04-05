Власти Перми хотят продлить улицу Монастырскую до Мотовилихинских заводов

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Перми собираются изъять землю и здания для строительства дороги по улице Монастыркой. Дорогу хотят продлить от площади Трех столицей до улицы 1905 года (территория «Мотовилихинских заводов»).
Чиновники хотят забрать два земельных участка за ТЦ «Речник», здания, расположенные на них и два небольших сооружения. Business Class со ссылкой на департамент дорог и благоустройства сообщает, что должна появиться двухполосная дорога, тротуары, автостоянки, инфраструктура для велосипедов. Сроки реализации проекта сейчас неизвестны.
Ранее в Перми начались работы по продлению набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов».