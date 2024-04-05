Власти Перми хотят продлить улицу Монастырскую до Мотовилихинских заводов

Чиновники хотят забрать два земельных участка за ТЦ «Речник», здания, расположенные на них и два небольших сооружения. Business Class со ссылкой на департамент дорог и благоустройства сообщает, что должна появиться двухполосная дорога, тротуары, автостоянки, инфраструктура для велосипедов. Сроки реализации проекта сейчас неизвестны.