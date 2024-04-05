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Published Сегодня, 07:26

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Власти Перми хотят продлить улицу Монастырскую до Мотовилихинских заводов

Власти Перми хотят продлить улицу Монастырскую до Мотовилихинских заводов

5 апреля 2024, 07:26
Фото: Telegram
Для строительства дороги изымают земельные участки.

В Перми собираются изъять землю и здания для строительства дороги по улице Монастыркой. Дорогу хотят продлить от площади Трех столицей до улицы 1905 года (территория «Мотовилихинских заводов»).

Фото: Yandex Map

Чиновники хотят забрать два земельных участка за ТЦ «Речник», здания, расположенные на них и два небольших сооружения. Business Class со ссылкой на департамент дорог и благоустройства сообщает, что должна появиться двухполосная дорога, тротуары, автостоянки, инфраструктура для велосипедов. Сроки реализации проекта сейчас неизвестны.

Ранее в Перми начались работы по продлению набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов».

Ремонт набережной Камы до Мотовилихинских заводов будет делать «ТехДорГрупп»
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#Авто#Никогданибудь#Пермь#Пермские дороги#Дороги
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