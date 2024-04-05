Врач дала рекомендации, которые помогут снизить вероятность развития гипертонии

Прежде всего, специалист обратила внимание на связь между гипертонией и ожирением. Как отметила врач, клетки тканей организма человека с небольшой массой требуют такого же количества кислорода, как и у людей с избыточным весом или ожирением. Однако, для обеспечения кислородом тканей с большой массой тела требуется намного больше усилий от сердца. Учащенное сердцебиение, более 80-85 ударов в минуту, может быть одним из первых признаков гипертонии. Гипертония развивается постепенно: изначально повышенное артериальное давление является компенсационным состоянием, которое со временем переходит в болезнь.