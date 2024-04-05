Врач дала рекомендации, которые помогут снизить вероятность развития гипертонии

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
При ожирении, в 80% случаев, диагностируется гипертония. Это связано с негативными последствиями на сосуды, сердце и почки из-за повышенного симпатического тонуса. У людей с избыточным весом и гипертонией прогноз неблагоприятный с точки зрения артериального давления, как установлено учеными, пишет runews24.ru.
Главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова привела рекомендации по снижению вероятности развития гипертонии и объяснила связь между этим заболеванием и лишним весом.
Прежде всего, специалист обратила внимание на связь между гипертонией и ожирением. Как отметила врач, клетки тканей организма человека с небольшой массой требуют такого же количества кислорода, как и у людей с избыточным весом или ожирением. Однако, для обеспечения кислородом тканей с большой массой тела требуется намного больше усилий от сердца. Учащенное сердцебиение, более 80-85 ударов в минуту, может быть одним из первых признаков гипертонии. Гипертония развивается постепенно: изначально повышенное артериальное давление является компенсационным состоянием, которое со временем переходит в болезнь.
Что касается профилактики гипертонии, то основная задача заключается в снижении факторов риска. Врач рекомендует пациентам с высоким риском осложнений или наследственной предрасположенностью регулярно посещать кардиолога. А тем, у кого нет патологий и наследственных факторов риска, стоит проконсультироваться с терапевтом по рекомендации.