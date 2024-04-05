Врач предупредила об опасности шашлыка

Подгоревшая корочка на шашлыке может содержать канцерогены, которые могут вызывать онкологические заболевания, поэтому ее следует удалить. Также важно избегать сырого мяса, так как в нем могут находиться личинки паразитов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».