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Врач предупредила об опасности шашлыка

5 апреля 2024, 12:00
Врач Мария Беляева предупредила о возможных опасностях, связанных с поджаристой корочкой на шашлыке. Она объяснила, что избыточная термическая обработка может привести к появлению серьезных заболеваний.

Подгоревшая корочка на шашлыке может содержать канцерогены, которые могут вызывать онкологические заболевания, поэтому ее следует удалить. Также важно избегать сырого мяса, так как в нем могут находиться личинки паразитов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Беляева напомнила о необходимости соблюдать меру в употреблении пищи и особенно акцентировала внимание на шашлыке, который обычно готовят из жирного мяса. Чрезмерное употребление такой тяжелой пищи может быть вредным для здоровья.

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