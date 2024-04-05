Задержан еще один участник подготовки теракта в «Крокус Сити Холле»

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Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 22 мая еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Уроженца Таджикистана Шарипзоду Мухаммада Зоира называют участником подготовки теракта. Его обвиняют по п.б ч.3 ст. 205 УК (Теракт).
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в концертный зал и начали стрелять в людей, затем они подожгли зал. Преступникам удалось скрыться, их удалось задержать только на следующий день в Брянской области.