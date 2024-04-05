Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Актер и музыкант из Пермского края Владимир Селиванов стал отцом во второй раз. 4 апреля он рассказал, что у него с блогером Александрой Калмыковой родился сын. Ребенку выбрали имя Кирилл.
«3 240 грамм и 52 сантиметров невероятного счастья! Ты к нам так торопился, что был готов родиться на 33 недельке, но досидел до 37. Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом» — написал Селиванов в социальных сетях.
У актера есть дочь от первого брака, у Калмыковой также было уже двое детей.
Владимир Селиванов родился в Лысьве в 1985 году. Известность получил после роли в сериале «Реальные пацаны». После популярности в актерской сфере начал заниматься музыкой, выступает под псевдонимом VAVAN.