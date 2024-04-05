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Updated Сегодня, 06:04

Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз

Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз

5 апреля 2024, 04:15
Фото: Соцсети актера
Пара назвала сына Кириллом.

Актер и музыкант из Пермского края Владимир Селиванов стал отцом во второй раз. 4 апреля он рассказал, что у него с блогером Александрой Калмыковой родился сын. Ребенку выбрали имя Кирилл.

«3 240 грамм и 52 сантиметров невероятного счастья! Ты к нам так торопился, что был готов родиться на 33 недельке, но досидел до 37. Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом» — написал Селиванов в социальных сетях.

У актера есть дочь от первого брака, у Калмыковой также было уже двое детей.

Владимир Селиванов родился в Лысьве в 1985 году. Известность получил после роли в сериале «Реальные пацаны». После популярности в актерской сфере начал заниматься музыкой, выступает под псевдонимом VAVAN.

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