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Бастрыкин заинтересовался незаконным подзахоронением в могилу ветерана в Нытве

Бастрыкин заинтересовался незаконным подзахоронением в могилу ветерана ВОВ в Нытве

6 апреля 2024, 04:44
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался незаконным подзахоронением в могилу ветерана в Нытве

Доклад о ходе доследственной проверки будет представлен руководителем СК СК по Пермскому краю Денисом Головкиным.

Председатель Следственного управления СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе доследственной проверки по сообщению о незаконных действиях ритуальной компании в Пермском крае. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Результаты проверки будут представлены в центральный аппарат Следственного комитета РФ руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным Ранее сообщалось, что в могилу ветерана ВОВ Екатериной Ощепковой незаконно подзахоронили чужого человека, некую Галину Долгих. Похороны прошли без согласия родственников Ощепковой. Выяснилось, что Долгих в этом месте похоронила ее дочь, сумев договориться с МКУ «Благоустройство» и ритуальной фирмой «Содействие».

Решением Нытвенского суда тело Галины Долгих было эксгумировано и захоронено в другом квартале, родственникам ветерана войны было установлено выплатить моральную компенсацию по 20 тыс. рублей с МБУ «Благоустройство», ритуальной фирмы «Содействие» и дочери Долгих. Местоположение последней выяснить не удалось.

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