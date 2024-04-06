Бастрыкин заинтересовался незаконным подзахоронением в могилу ветерана ВОВ в Нытве

Результаты проверки будут представлены в центральный аппарат Следственного комитета РФ руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным Ранее сообщалось, что в могилу ветерана ВОВ Екатериной Ощепковой незаконно подзахоронили чужого человека, некую Галину Долгих. Похороны прошли без согласия родственников Ощепковой. Выяснилось, что Долгих в этом месте похоронила ее дочь, сумев договориться с МКУ «Благоустройство» и ритуальной фирмой «Содействие».