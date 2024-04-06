Бастрыкин заинтересовался незаконным подзахоронением в могилу ветерана ВОВ в Нытве

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Председатель Следственного управления СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе доследственной проверки по сообщению о незаконных действиях ритуальной компании в Пермском крае. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.
Результаты проверки будут представлены в центральный аппарат Следственного комитета РФ руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным Ранее сообщалось, что в могилу ветерана ВОВ Екатериной Ощепковой незаконно подзахоронили чужого человека, некую Галину Долгих. Похороны прошли без согласия родственников Ощепковой. Выяснилось, что Долгих в этом месте похоронила ее дочь, сумев договориться с МКУ «Благоустройство» и ритуальной фирмой «Содействие».
Решением Нытвенского суда тело Галины Долгих было эксгумировано и захоронено в другом квартале, родственникам ветерана войны было установлено выплатить моральную компенсацию по 20 тыс. рублей с МБУ «Благоустройство», ритуальной фирмы «Содействие» и дочери Долгих. Местоположение последней выяснить не удалось.