Будут шить. Пермские суды закупают нитки на 216 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Вчера, 5 апреля, в Перми завершились торги по закупке белых синтетических ниток для районных городских судов. Заказчиком выступает Управление судебного департамента в Пермском крае. Начальная и максимальная цена контракта составила 216,3 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Итоги по определению поставщика будут подведены 9 апреля. Закупка осуществляется за счет федерального бюджета. Всего требуется 1000 бобин белых ниток, применяющихся для прошивки документов в банках и офисах, для мешкозашивочных машинок.