Будут шить. Пермские суды закупают нитки на 216 тысяч рублей

Вчера, 5 апреля, в Перми завершились торги по закупке белых синтетических ниток для районных городских судов. Заказчиком выступает Управление судебного департамента в Пермском крае. Начальная и максимальная цена контракта составила 216,3 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.