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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Перми завершились торги на покупку 1000 бобин белых ниток для районных судов

Будут шить. Пермские суды закупают нитки на 216 тысяч рублей

6 апреля 2024, 11:05
Фото: fusionbrain.ai

В Перми завершились торги на покупку 1000 бобин белых ниток для районных судов

9 апреля станет известен поставщик продукции.

Вчера, 5 апреля, в Перми завершились торги по закупке белых синтетических ниток для районных городских судов. Заказчиком выступает Управление судебного департамента в Пермском крае. Начальная и максимальная цена контракта составила 216,3 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Итоги по определению поставщика будут подведены 9 апреля. Закупка осуществляется за счет федерального бюджета. Всего требуется 1000 бобин белых ниток, применяющихся для прошивки документов в банках и офисах, для мешкозашивочных машинок.

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#Банки#Пермь#Госзакупки#Пермский край#Закупка#Федеральный бюджет#Офисы#Суды#Нитки#Управление судебного департамента#Прошивка#Машинки
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