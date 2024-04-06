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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Пермском крае закрыли роддом из-за того, что женщины стали меньше рожать

Главврач Краснокамской городской больницы рассказал о причине закрытия роддома

6 апреля 2024, 11:25
Фото: «Вечерний Краснокамск» во ВКонтакте

В Пермском крае закрыли роддом из-за того, что женщины стали меньше рожать

Акушерское отделение родильного дома было передано на уровень краевого перинатального центра.

Родильное отделение при Краснокамской городской больнице Пермского края пришлось закрыть из-за снижения рождаемости. Об этом сообщило издание «Вечерний Красновкамск» во ВКонтакте со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Константина Самойлова.

«В округе уже десять лет идёт неуклонное снижение рождаемости. Ещё в 2016 году у нас был показатель рождаемости 13,2 ребенка на 1000 человек, то сегодня он упал до 9,6. Если говорить в абсолютных цифрах, то краснокамские мамы 8-10 лет назад рожали более 1000 младенцев в год, а сегодня не рожают даже 600», рассказал Самойлов депутатам городской думы.

Сегодня можно наблюдать снижение коечного фонда и финансирование по этому направлению почти вдвое. Краснокамский роддом был закрыт в прошлом году, акушерское отделение было передано на уровень регионального перинатального центра.

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#Краснокамск#Больница#Рождаемость#Роддом#Младенцы#Константин Самойлов
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