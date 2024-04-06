Главврач Краснокамской городской больницы рассказал о причине закрытия роддома

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Родильное отделение при Краснокамской городской больнице Пермского края пришлось закрыть из-за снижения рождаемости. Об этом сообщило издание «Вечерний Красновкамск» во ВКонтакте со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Константина Самойлова.
«В округе уже десять лет идёт неуклонное снижение рождаемости. Ещё в 2016 году у нас был показатель рождаемости 13,2 ребенка на 1000 человек, то сегодня он упал до 9,6. Если говорить в абсолютных цифрах, то краснокамские мамы 8-10 лет назад рожали более 1000 младенцев в год, а сегодня не рожают даже 600», рассказал Самойлов депутатам городской думы.
Сегодня можно наблюдать снижение коечного фонда и финансирование по этому направлению почти вдвое. Краснокамский роддом был закрыт в прошлом году, акушерское отделение было передано на уровень регионального перинатального центра.