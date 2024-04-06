Город трудовой доблести Орск может уйти под воду. Что случилось?

По состоянию на утро 6 апреля, вода в Орске достигла отметки 930 см. В социальных сетях администрация города сообщила, что в случае среднего или тяжкого вреда здоровью предусмотрены выплаты до 400 тысяч рублей. Также, для всех пострадавших предусмотрена материальная помощь в 10 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости — 25 тысяч рублей, при его полной утрате — 50 тысяч на человека.