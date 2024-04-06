Город трудовой доблести Орск может уйти под воду. Что случилось?

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 07:04
Вчера, 5 апреля, произошел прорыв дамбы в Орске по причине образования двух повреждений. Городская администрация предупредила, что может затопить весь жилой сектора микрорайона Старый город.
Главное управление МЧС РФ отправило в город трудовой доблести два борта со спасатетялми. К месту аварии были направлены 33 самосвала с насыпным материалом. Глава Оренбургского района призвал местных жителей эвакуироваться самостоятельно, не дожидаясь спасательных служб. В Орске организована работа автобусов для эвакуации граждан, а также работа бригад скорой медицинской помощи.
В зоне вероятного подтопления могло оказаться свыше 11 тыс. человек, при этом численность города составляет около 200 тыс. человек. К ликвидации места прорыва привлечены 30 плавучих средств, высокопроходимый плавающий транспортер и аэромобильная группа.
Ранее сообщалось, что 4 апреля власти города ввели режим ЧС из-за паводков. Отмечается, что паводок 2024 года в Оренбургской области — сильнейший за последние несколько десятков лет.
По состоянию на утро 6 апреля, вода в Орске достигла отметки 930 см. В социальных сетях администрация города сообщила, что в случае среднего или тяжкого вреда здоровью предусмотрены выплаты до 400 тысяч рублей. Также, для всех пострадавших предусмотрена материальная помощь в 10 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости — 25 тысяч рублей, при его полной утрате — 50 тысяч на человека.