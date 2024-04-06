Лето в Пермском крае теплеет из-за глобального потепления медленнее, чем зима

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Глобальное потепление сильнее всего в Пермском крае проявляется зимой, нежели летом. Лето в Перми с годами теплеет, но медленнее, чем в другие сезоны. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на профессора географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова.
По словам Шихова, потепление в Прикамье происходит быстрее, чем в среднем по миру, в связи с континентальным расположением региона. В последние годы в крае была несколько раз зафиксирована аномальная температура, превышающая 38°C.
В конце апреля текущего года станет известен прогноз на лето-2024.