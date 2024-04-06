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Лето в Пермском крае теплеет из-за глобального потепления медленнее, чем зима

Лето в Пермском крае теплеет из-за глобального потепления медленнее, чем зима

6 апреля 2024, 07:30
Фото: 1MI
Потепление в регионе происходит сильнее, чем в среднем по миру.
Сюжет
ПГНИУ

Глобальное потепление сильнее всего в Пермском крае проявляется зимой, нежели летом. Лето в Перми с годами теплеет, но медленнее, чем в другие сезоны. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на профессора географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова.

По словам Шихова, потепление в Прикамье происходит быстрее, чем в среднем по миру, в связи с континентальным расположением региона. В последние годы в крае была несколько раз зафиксирована аномальная температура, превышающая 38°C.

В конце апреля текущего года станет известен прогноз на лето-2024.

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#ПГНИУ#Пермский край#Прогноз#Зима#Лето#Прикамье#Глобальное потепление#Андрей Шихов#Сезоны#Континентальное расположение#Аномальная температура#Лето-2024
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