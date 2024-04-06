Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание

Инцидент произошел на ул. Водопроводной. К месту пожара выехало две единицы пожарной техники и семь человек личного состава 133 дежурной части ГУ МЧС по Пермскому краю. Первый ствол для тушения был подан в 08:06, ликвидирован пожар в 08:08. Пострадавших в ходе возгорания нет.