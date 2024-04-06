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Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание

Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание

6 апреля 2024, 09:06
Фото: properm.ru / «ЧП Пермь | новости»
Во время инцидента никто не пострадал.

В Пермском крае, в деревне Кондратово, произошло возгорание автомобиля. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь | новости». На кадрах видеозаписи видно, что загорелась передняя часть белого внедорожника.

В пресс-службе Министерства территориальной безопасности по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт экстренных служб в 08:02. Причиной горения автомобиля «Хендай Сантафе» стало возгорание под капотом, площадь пожара составила 1 кв. м.

Инцидент произошел на ул. Водопроводной. К месту пожара выехало две единицы пожарной техники и семь человек личного состава 133 дежурной части ГУ МЧС по Пермскому краю. Первый ствол для тушения был подан в 08:06, ликвидирован пожар в 08:08. Пострадавших в ходе возгорания нет.

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#Видео#Пермский край#Мчс#Properm.ru#Автомобиль#Возгорание#Пожарная техника#Инцидент#Телеграм-канал#Деревня Кондратово#Пресс-служба#Министерство территориальной безопасности#ЧП Пермь | новости#Никто не пострадал#Белый внедорожник#Хендай Сантафе#Ул. Водопроводная#133 дежурная часть#Тущение пожара
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