Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Пермском крае, в деревне Кондратово, произошло возгорание автомобиля. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь | новости». На кадрах видеозаписи видно, что загорелась передняя часть белого внедорожника.
В пресс-службе Министерства территориальной безопасности по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт экстренных служб в 08:02. Причиной горения автомобиля «Хендай Сантафе» стало возгорание под капотом, площадь пожара составила 1 кв. м.
Инцидент произошел на ул. Водопроводной. К месту пожара выехало две единицы пожарной техники и семь человек личного состава 133 дежурной части ГУ МЧС по Пермскому краю. Первый ствол для тушения был подан в 08:06, ликвидирован пожар в 08:08. Пострадавших в ходе возгорания нет.