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С начала года из аварийного жилья в Перми расселили 370 человек

С начала года из аварийного жилья в Перми расселили 370 человек

6 апреля 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney
На данный момент идет строительство трех многоквартирных домов для расселения пермяков.

В Перми с начала 2024 года в ходе реализации адресных федеральных и региональных программ из аварийного жилья было расселено 370 человек. Об этом сообщило Управление жилищных отношений администрации Перми во ВКонтакте.

Общая площадь аварийного жилья, откуда расселили пермяков, составила 6 тыс. кв. м. В администрации краевой столицы напомнили, что на данный момент в городе идет возведение четырех муниципальных многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Один из этих домов уже сдан, в него заселились 550 граждан. Также, ведутся строительные работы двух 10-этажных муниципальных домов по ул. Маяковского, 54 и 57, каждый из которых рассчитан на 250 квартир. Завершиться строительство этих домов должно в течение текущего года. Помимо этого, началось строительство МКД на ул. Нейвинской, 3а.

«Планируется, что всего в муниципальные дома переедут порядка 2,4 тысяч пермяков, проживающих в аварийном жилье», сообщила пресс-служба ведомства.

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#Аварийное жилье#Пермь#Строительство#Расселение#Многоквартирные дома#Жилищные программы
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