С начала года из аварийного жилья в Перми расселили 370 человек

Один из этих домов уже сдан, в него заселились 550 граждан. Также, ведутся строительные работы двух 10-этажных муниципальных домов по ул. Маяковского, 54 и 57, каждый из которых рассчитан на 250 квартир. Завершиться строительство этих домов должно в течение текущего года. Помимо этого, началось строительство МКД на ул. Нейвинской, 3а.