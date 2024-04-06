С начала года из аварийного жилья в Перми расселили 370 человек

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Перми с начала 2024 года в ходе реализации адресных федеральных и региональных программ из аварийного жилья было расселено 370 человек. Об этом сообщило Управление жилищных отношений администрации Перми во ВКонтакте.
Общая площадь аварийного жилья, откуда расселили пермяков, составила 6 тыс. кв. м. В администрации краевой столицы напомнили, что на данный момент в городе идет возведение четырех муниципальных многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Один из этих домов уже сдан, в него заселились 550 граждан. Также, ведутся строительные работы двух 10-этажных муниципальных домов по ул. Маяковского, 54 и 57, каждый из которых рассчитан на 250 квартир. Завершиться строительство этих домов должно в течение текущего года. Помимо этого, началось строительство МКД на ул. Нейвинской, 3а.
«Планируется, что всего в муниципальные дома переедут порядка 2,4 тысяч пермяков, проживающих в аварийном жилье», сообщила пресс-служба ведомства.