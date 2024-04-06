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Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске

Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске

6 апреля 2024, 10:05
Фото: 1MI
По факту инцидента проводится проверка.

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

Вчера, 5 апреля, в Советском районе Орска произошел прорыв насыпной дамбы, в результате чего был затоплен жилой сектор. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

На данный момент проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых будет дана оценка должностных лиц, ответственных за строительство дамбы.

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