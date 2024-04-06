Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
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Updated Сегодня, 10:10
Следственное управление СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.
Вчера, 5 апреля, в Советском районе Орска произошел прорыв насыпной дамбы, в результате чего был затоплен жилой сектор. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.
На данный момент проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых будет дана оценка должностных лиц, ответственных за строительство дамбы.