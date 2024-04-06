Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске

Вчера, 5 апреля, в Советском районе Орска произошел прорыв насыпной дамбы, в результате чего был затоплен жилой сектор. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.