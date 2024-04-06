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Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в Орске

Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в Орске

6 апреля 2024, 08:02
Фото: properm.ru
Вероятность паводкового затопления зависит от количества дождей в апреле.
Сюжет
ПГНИУ

Пермскому краю не грозит такое затопление, как в Орске. После рекордной засухи 2023 года половодье ожидается очень низким. Об этом сообщил корреспонденту Properm.ru руководитель ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Единственной причиной для паводка в регионе могут стать обильные дожди в апреля, что для Прикамья является редкостью. Так вся талая вода может уйти в почву, а уровень воды в реках будет расти очень медленно.

Подобное наводнение в Орске является совокупностью многих факторов, среди которых обильные дожди, переувлажнение почвы, избыток осадков зимой. При этом снег выпал на ледяную корку, которая сформировалась после дождя в начале декабря прошлого года. В результате талая вода стекла по этой корке и не впиталась в почву. После этого, 27–28 марта, прошли дожди и началось нехарактерно быстро таяние снега.

Кроме того, на гидроузле не был открыт заранее сброс воды, чтобы не затопить Орск и Оренбург ниже по течению. В итоге приток воды в водохранилище оказался выше прогнозов, и весенний сброс пришлось все равно начать. Все вышеперечисленные факторы стали причиной прорыва дамбы в Орске.

По информации властей региона, дамба получила повреждение в месте максимального напора воды. «Воды оказалось столько, что водохранилище не справилось с задачей противопаводковой защиты, и сейчас вынуждено сбрасывать воду почти в режиме транзита», сообщил профессор географического факультета.

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