Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в Орске

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Пермскому краю не грозит такое затопление, как в Орске. После рекордной засухи 2023 года половодье ожидается очень низким. Об этом сообщил корреспонденту Properm.ru руководитель ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Единственной причиной для паводка в регионе могут стать обильные дожди в апреля, что для Прикамья является редкостью. Так вся талая вода может уйти в почву, а уровень воды в реках будет расти очень медленно.
Подобное наводнение в Орске является совокупностью многих факторов, среди которых обильные дожди, переувлажнение почвы, избыток осадков зимой. При этом снег выпал на ледяную корку, которая сформировалась после дождя в начале декабря прошлого года. В результате талая вода стекла по этой корке и не впиталась в почву. После этого, 27–28 марта, прошли дожди и началось нехарактерно быстро таяние снега.
Кроме того, на гидроузле не был открыт заранее сброс воды, чтобы не затопить Орск и Оренбург ниже по течению. В итоге приток воды в водохранилище оказался выше прогнозов, и весенний сброс пришлось все равно начать. Все вышеперечисленные факторы стали причиной прорыва дамбы в Орске.
По информации властей региона, дамба получила повреждение в месте максимального напора воды. «Воды оказалось столько, что водохранилище не справилось с задачей противопаводковой защиты, и сейчас вынуждено сбрасывать воду почти в режиме транзита», сообщил профессор географического факультета.