Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в Орске

Подобное наводнение в Орске является совокупностью многих факторов, среди которых обильные дожди, переувлажнение почвы, избыток осадков зимой. При этом снег выпал на ледяную корку, которая сформировалась после дождя в начале декабря прошлого года. В результате талая вода стекла по этой корке и не впиталась в почву. После этого, 27–28 марта, прошли дожди и началось нехарактерно быстро таяние снега.