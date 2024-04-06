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Updated Сегодня, 13:15

В апреле демонтируют десять автобусных остановок на трех улицах Перми

В апреле в Перми демонтируют десять автобусных остановок

6 апреля 2024, 13:11
Фото: Департамент транспорта администрации Перми

В апреле демонтируют десять автобусных остановок на трех улицах Перми

Остановочные павильоны устарели и не подлежат ремонту.

В течение 2024 года в Перми демонтируют десять автобусных остановок. Об этом сообщил Департамент транспорта Перми во ВКонтакте.

В краевой столице планируют убрать остановочные павильоны по следующим адресам: на ул. Якутская в двух направлениях — «По требованию», «Красноборская», «Мичуринские сады», на ул. Борцов Революции в двух направлениях — «ДОС», на ул. Ленская в двух направлениях — «Рионская».

«К сожалению, павильоны устарели и ремонту не подлежат. Работы по демонтажу десяти конструкций продлятся в течение недели», — сообщает ведомство в социальной сети.

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#Пермь#Департамент транспорта#Автобусные остановки#Ул. Якутская#Ул. Борцов Революции#Ул. Ленская
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