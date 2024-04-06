В апреле в Перми демонтируют десять автобусных остановок

В краевой столице планируют убрать остановочные павильоны по следующим адресам: на ул. Якутская в двух направлениях — «По требованию», «Красноборская», «Мичуринские сады», на ул. Борцов Революции в двух направлениях — «ДОС», на ул. Ленская в двух направлениях — «Рионская».