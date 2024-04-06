В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
На трех улицах Орска были зарегистрированы острые кишечные инфекции. Об этом сообщили в Минздраве Брянской области. Всего в больницы обратились 18 человек, 8 из которых были госпитализированы.
Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Оказалось, что все люди с симптомами инфекции пили воду из-под крана. Министр здравоохранения призвала местных жителей использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченную воду, а также мыть руки с мылом. При возникновении характерного недомогания рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
По данным исследований, жители Орска заразились норовирусом 2 типа. Отмечается, что на некоторых участках было принято решение отключить водоснабжение.