В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Оказалось, что все люди с симптомами инфекции пили воду из-под крана. Министр здравоохранения призвала местных жителей использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченную воду, а также мыть руки с мылом. При возникновении характерного недомогания рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.