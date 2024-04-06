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В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции

В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции

6 апреля 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
Орчане заразились норовирусом 2 типа.

На трех улицах Орска были зарегистрированы острые кишечные инфекции. Об этом сообщили в Минздраве Брянской области. Всего в больницы обратились 18 человек, 8 из которых были госпитализированы.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Оказалось, что все люди с симптомами инфекции пили воду из-под крана. Министр здравоохранения призвала местных жителей использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченную воду, а также мыть руки с мылом. При возникновении характерного недомогания рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

По данным исследований, жители Орска заразились норовирусом 2 типа. Отмечается, что на некоторых участках было принято решение отключить водоснабжение.

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#Больница#Минздрав#Вода#Водоснабжение#Министр здравоохранения#Кран#Кишечная инфекция#Брянская область#Орск#Жители Орска#Норовирус
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