Вылет самолета из Перми в Москву задержали на два с половиной часа

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Сегодня утром, 6 апреля, по техническим причинам самолет рейса Пермь — Москва не смог вылететь из аэропорта «Большое Савино». Об этом сообщил телеграм-канал Аviaincident.
По предварительным данным, задержка вылета воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» состоялась по причине отказа положения закрылков. Пилотам пришлось вернуть самолет с точки запуска обратно на стоянку.
Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в столицу в 6:25. В 6:46 экипаж судна сообщил о прерванном взлете. Вылет состоялся с опозданием, в 08.59 по местному времени.