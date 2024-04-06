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Published Сегодня, 12:23

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Updated Сегодня, 12:23

Вылет самолета из Перми в Москву задержали на два с половиной часа

Вылет самолета из Перми в Москву задержали на два с половиной часа

6 апреля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Причиной прерванного взлета стали технические неполадки.

Сегодня утром, 6 апреля, по техническим причинам самолет рейса Пермь — Москва не смог вылететь из аэропорта «Большое Савино». Об этом сообщил телеграм-канал Аviaincident.

По предварительным данным, задержка вылета воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» состоялась по причине отказа положения закрылков. Пилотам пришлось вернуть самолет с точки запуска обратно на стоянку.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в столицу в 6:25. В 6:46 экипаж судна сообщил о прерванном взлете. Вылет состоялся с опозданием, в 08.59 по местному времени.

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