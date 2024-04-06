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Жители Култаевского поселения в Прикамье просят президента передвинуть столб

Жители Култаевского поселения в Прикамье просят президента передвинуть столб

6 апреля 2024, 10:39
Фото: «Подслушано Култаево» во ВКонтакте
Энергетический холдинг Россети отказался от переноса объекта на край дороги.

Жители Култаевского сельского поселения в Пермском крае просят Президента РФ Владимира Путина передвинуть столб с проезжей части. Видеозапись с просьбой местных появилась в социальных сетях.

По словам женщины, столб на ул. Дальней в деревне Заполье мешает проезду крупногабаритных автомобилей. Энергохолдинг Россети отказался от переноса объекта на край дороги, поскольку установка якобы была согласована с собственниками земельного участка. Жителям населенного пункта взять на себя все расходы по переносу опоры и восстановлению электроснабжения.

С просьбой о переносе столба сельчане также обратились в администрацию Пермского района.

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#Пермский край#Автомобили#Земельный участок#Прикамье#Администрация Пермского района#Столб#Энергоснабжение#Култаевское поселение#Энергетический холдинг Россети#Президент РФ Владимир Путин#Проезжая часть#Улица Дальняя#Деревня Юго-Восточное Заполье
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