Жители Култаевского поселения в Прикамье просят президента передвинуть столб

По словам женщины, столб на ул. Дальней в деревне Заполье мешает проезду крупногабаритных автомобилей. Энергохолдинг Россети отказался от переноса объекта на край дороги, поскольку установка якобы была согласована с собственниками земельного участка. Жителям населенного пункта взять на себя все расходы по переносу опоры и восстановлению электроснабжения.



С просьбой о переносе столба сельчане также обратились в администрацию Пермского района.