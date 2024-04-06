Жители Култаевского поселения в Прикамье просят президента передвинуть столб

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Жители Култаевского сельского поселения в Пермском крае просят Президента РФ Владимира Путина передвинуть столб с проезжей части. Видеозапись с просьбой местных появилась в социальных сетях.
По словам женщины, столб на ул. Дальней в деревне Заполье мешает проезду крупногабаритных автомобилей. Энергохолдинг Россети отказался от переноса объекта на край дороги, поскольку установка якобы была согласована с собственниками земельного участка. Жителям населенного пункта взять на себя все расходы по переносу опоры и восстановлению электроснабжения.
С просьбой о переносе столба сельчане также обратились в администрацию Пермского района.