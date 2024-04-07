На пожаре в бане в деревне Мураши погибла женщина

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В субботу 6 апреля на пожаре в дом на улице Белова в деревне Мураши Култаевского поселения погибла женщина и обгорел мужчина. По информации журналиста Properm.ru, сейчас следствие устанавливает личность погибшей.
На тушение пожала выезжали сотрудники 133 пожарной части УГПС Пермского края и муниципальной пожарной охраны Култаево. Сообщение на пульт экстренных служб поступило в 20 часов 17 минут сообщили в Минтербезопаности Пермского края.
Было установлено, что пожар возник в доме со встроенной баней, а приблизительная площадь пожара составляла 30 метров квадратных. Пожар был локализован в 20:42, горение ликвидировали в 22:00.
Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю устанавливают причины пожара.
В Минтербезопаности Пермского края напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: в случае обнаружения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по номерам: 01, 101, 112. Обязательно укажите, что горит, где возник пожар, а также сообщите свою фамилию. До приезда пожарных эвакуируйтесь из зоны горения.