На пожаре в бане в деревне Мураши погибла женщина

В Минтербезопаности Пермского края напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: в случае обнаружения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по номерам: 01, 101, 112. Обязательно укажите, что горит, где возник пожар, а также сообщите свою фамилию. До приезда пожарных эвакуируйтесь из зоны горения.