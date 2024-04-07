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Пермских туристов спасли из метели у поселка Харп

Пермских туристов спасли из метели у поселка Харп

7 апреля 2024, 11:27
Фото: 1MI
Пять снегоходчиков из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара попали в сильнейшую метель в окрестностях поселка Харп, на Ямале.

Группу снегоходчиков из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара пришлось срочно эвакуировать, сообщает 66.ru. В ходе экспедиции по маршруту Инта — берег Северного ледовитого океана, под поселком Харп, туристы попали в сильнейшую пургу. В ожидании помощи они смогли установить палатку, где смогли бы продержаться максимум двое суток.

Чтобы добраться до замерзающих снегоходчиков, спасатели преодолели 28 км от поселка Харп. Из-за метели и почти полного отсутствия видимости, это расстояние они проехали за 10 часов. На гусеничном вездеходе, спасатели вывезли людей в поселок Харп.

Как сообщается в официальной информации властей ЯНАО, утром 6 апреля от диспетчера «112» в Ямалспас поступило сообщение о том, что люди попали в снежный занос. Спасатели на снегоболотоходе выехали к месту происшествия. Поиски осложнялись сильным ветром, снегопадом и отсутствием видимости, но все были найдены.

Сейчас туристы ждут улучшения погоды, чтобы эвакуировать оставшиеся в тундре снегоходы.

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