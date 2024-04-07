Пермских туристов спасли из метели у поселка Харп

Как сообщается в официальной информации властей ЯНАО, утром 6 апреля от диспетчера «112» в Ямалспас поступило сообщение о том, что люди попали в снежный занос. Спасатели на снегоболотоходе выехали к месту происшествия. Поиски осложнялись сильным ветром, снегопадом и отсутствием видимости, но все были найдены.