Пермских туристов спасли из метели у поселка Харп

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Группу снегоходчиков из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара пришлось срочно эвакуировать, сообщает 66.ru. В ходе экспедиции по маршруту Инта — берег Северного ледовитого океана, под поселком Харп, туристы попали в сильнейшую пургу. В ожидании помощи они смогли установить палатку, где смогли бы продержаться максимум двое суток.
Чтобы добраться до замерзающих снегоходчиков, спасатели преодолели 28 км от поселка Харп. Из-за метели и почти полного отсутствия видимости, это расстояние они проехали за 10 часов. На гусеничном вездеходе, спасатели вывезли людей в поселок Харп.
Как сообщается в официальной информации властей ЯНАО, утром 6 апреля от диспетчера «112» в Ямалспас поступило сообщение о том, что люди попали в снежный занос. Спасатели на снегоболотоходе выехали к месту происшествия. Поиски осложнялись сильным ветром, снегопадом и отсутствием видимости, но все были найдены.
Сейчас туристы ждут улучшения погоды, чтобы эвакуировать оставшиеся в тундре снегоходы.