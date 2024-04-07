properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Прокуратура взяла на контроль затопление центральной улицы в Яйве

Прокуратура взяла на контроль затопление центральной улицы в Яйве

7 апреля 2024, 04:24
Фото: VK «Подслушано Яйва»
Люди сообщают о затопленных подвалах домов.

В центре Яйвы от таяния снега затопило улицу. Люди в социальных сетях жалуются на затопление улиц Парковая и Заводская. Местные жители утверждают, что такое здесь случается ежегодно, от затопления страдает транспорт, водой заполнены подвалы.

«Заглянула в подвал. А там просто водопады льются. Дом подмоет и конец будет. У нас все ближайшие дома, подвалы просто полные воды по самый потолок. Это просто…», — пишет в канале VK «Подслушано Яйва» местная жительница Олеся.

Представители местной администрации здесь же отвечают, что работы ведутся: «водоотводные канавы по улице Красногвардейская были очищены в октябре 2023 года. Очистка канав ведется и будет продолжена до 30 апреля 2024 года».

Фото: VK «Подслушано Яйва»

Как сообщают в прокуратуре, на контроле находится ситуация, связанная с частичным подтоплением участка дороги и отдельных частей ряда жилых строений по ул. Парковая в поселке Яйва.

Причиной явилось резкое кратковременное повышение температуры воздуха, активное таяние снега и большой объём поступающих талых вод в ливневую канализацию населенного пункта. Протяжённость подтопленного участка составила около 100 м, глубина воды не превышала 30 см.

Администрацией округа организованы работы по откачке талых вод и расчистке решёток ливневой канализации. В настоящее время с учетом климатического понижения температуры приток талых вод снизился. В случае выявления нарушений со стороны лиц, обеспечивающих комфортные и благоприятные условия проживания граждан, будут приняты меры прокурорского реагирования.

#Происшествия#Коммунальный рай#Коммунальный ад
Подпишитесь
В Кунгуре снова ликвидировали аварию на тепловых сетях
Сегодня, 13:00
В Перми с улиц эвакуировали более 500 брошенных электросамокатов
Сегодня, 14:00
В Уинском расследуют уголовное дело о расселении людей из ветхого жилья
Сегодня, 10:12
В Перми прошел ледяной дождь. Когда же станет тепло?
Сегодня, 06:45
В Перми строителю заплатят деньги за травмы, полученные на площадке нового зоопарка
Сегодня, 04:56
"