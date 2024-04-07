Прокуратура взяла на контроль затопление центральной улицы в Яйве

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В центре Яйвы от таяния снега затопило улицу. Люди в социальных сетях жалуются на затопление улиц Парковая и Заводская. Местные жители утверждают, что такое здесь случается ежегодно, от затопления страдает транспорт, водой заполнены подвалы.
«Заглянула в подвал. А там просто водопады льются. Дом подмоет и конец будет. У нас все ближайшие дома, подвалы просто полные воды по самый потолок. Это просто…», — пишет в канале VK «Подслушано Яйва» местная жительница Олеся.
Представители местной администрации здесь же отвечают, что работы ведутся: «водоотводные канавы по улице Красногвардейская были очищены в октябре 2023 года. Очистка канав ведется и будет продолжена до 30 апреля 2024 года».
Как сообщают в прокуратуре, на контроле находится ситуация, связанная с частичным подтоплением участка дороги и отдельных частей ряда жилых строений по ул. Парковая в поселке Яйва.
Причиной явилось резкое кратковременное повышение температуры воздуха, активное таяние снега и большой объём поступающих талых вод в ливневую канализацию населенного пункта. Протяжённость подтопленного участка составила около 100 м, глубина воды не превышала 30 см.
Администрацией округа организованы работы по откачке талых вод и расчистке решёток ливневой канализации. В настоящее время с учетом климатического понижения температуры приток талых вод снизился. В случае выявления нарушений со стороны лиц, обеспечивающих комфортные и благоприятные условия проживания граждан, будут приняты меры прокурорского реагирования.