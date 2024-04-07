Стало известно о внезапной смерти пермского писателя

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Известный пермский писатель и поэт Юрий Асланьян скончался в ночь с 6 на 7 апреля, сообщил на своей странице «ВКонтакте» бывший главный редактор газеты «Звезда» Сергей Трушников.
Собеседники журналиста Properm.ru из близкого окружения Асланьяна говорят, что он умер дома во сне, причина смерти будет установлена экспертизой. Писатель болел сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Сегодня не стало папы. Можно сказать много разных слов. Но… Я ему благодарен за свою жизнь и то, что мы с ним постоянно спорили, ругались. А потом, в какой-то момент, мы стали очень похожи. Спасибо тебе за то, что ты был», — написал на странице отца Александр Асланьян.
Юрий Иванович Асланьян родился в 1955 году в Красновишерске. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета имени А. М. Горького (1980). Работал социологом на машиностроительном заводе им. Ленина.
С начала 1990-х — корреспондент газет «Уральская стройка», «Большая Кама», «Шанс», «Досуг», «Молодая гвардия», «Пермские новости», «Звезда», ответственный секретарь газеты «Личное дело», главный редактор газеты «Пермский обозреватель».
Автор повести «Сибирский верлибр», романов «Территория Бога», «Мистическая доминанта мира», сборника повестей «Последний побег», поэтического сборника «Печорский тракт». Член Союза российских писателей с 1992 года. Член Союза журналистов России с 1996 года.
Прощание с Юрием Асланьяном состоится 9 апреля в 11:00 по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 61.