В ДТП в микрорайоне Налимиха сегодня погибла женщина

Из-за выезда на встречную полосу водитель 1979 года рождения допустил столкновение с автомобилем другого Chevrolet Niva, серебристого цвета, под управлением водителя 1984 года рождения.



В результате происшествия произошло возгорание автомобиля «Нива» коричневого цвета. Пассажир-женщина 1974 года рождения загоревшегося автомобиля от полученных травм скончалась, оба водителя были госпитализированы в медицинское учреждение.