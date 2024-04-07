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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В ДТП в микрорайоне Налимиха сегодня погибла женщина

В ДТП в микрорайоне Налимиха сегодня погибла женщина

7 апреля 2024, 11:03
На улице Ирбитской столкнулись два Chevrolet Niva.

7 апреля 2024 года около 8:00 часов утра по улице Ирбитская в Перми, в направлении деревни Новоселы водитель автомобиль Chevrolet Niva допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Из-за выезда на встречную полосу водитель 1979 года рождения допустил столкновение с автомобилем другого Chevrolet Niva, серебристого цвета, под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате происшествия произошло возгорание автомобиля «Нива» коричневого цвета. Пассажир-женщина 1974 года рождения загоревшегося автомобиля от полученных травм скончалась, оба водителя были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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