В ДТП в микрорайоне Налимиха сегодня погибла женщина

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
7 апреля 2024 года около 8:00 часов утра по улице Ирбитская в Перми, в направлении деревни Новоселы водитель автомобиль Chevrolet Niva допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Из-за выезда на встречную полосу водитель 1979 года рождения допустил столкновение с автомобилем другого Chevrolet Niva, серебристого цвета, под управлением водителя 1984 года рождения.
В результате происшествия произошло возгорание автомобиля «Нива» коричневого цвета. Пассажир-женщина 1974 года рождения загоревшегося автомобиля от полученных травм скончалась, оба водителя были госпитализированы в медицинское учреждение.
По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.