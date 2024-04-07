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Суд обязал власти Кунгура отремонтировать тепловые сети

В Кунгуре снова ликвидировали аварию на тепловых сетях

7 апреля 2024, 13:00

Суд обязал власти Кунгура отремонтировать тепловые сети

Теплоснабжение и горячая вода отсутствовали в сорока жилых домах, детском саду и поликлиниках.

Из-за аварии на теплотрассе в Кунгуре по адресу ул. Гребнева 45Д около суток в жилом секторе и в объектах соцкультбыта отсутствовали теплоснабжение и горячая вода.

Подача тепла была прекращена в 47 жилых домах, в школе №1, в поликлиниках ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», в ПОУ «Кунгурская Автошкола ДОСААФ», на стадионе и в иных учреждениях днем 6 апреля.

Как журналисту Properm.ru сообщил диспетчер коммунальной компании «Тимсервис», авария была устранена около 14 часов 7 апреля.

12 марта Кунгурский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к муниципальным властям Кунгура. Было признано незаконным бездействие администрации Кунгурского муниципального округа. На власти возложили требование о проведении капитального ремонта тепловой сети по ул. Свердлова.

Возложить на администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края обязанности организовать и провести капитальный ремонт тепловой сети по ул. Свердлова в г. Кунгуре от тепловой камеры м2-1 до тепловой камеры м2-6а.

Сейчас в суде Кунгура находится иск Роспотребнадзора к Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Кунгурского муниципального округа Пермского края, коммунальной компании — поставщику тепла «Тимсервис» о качестве предоставляемой услуге по отоплению в Кунгуре.

Собственником тепловых сетей в Кунгуре является администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края. Тепловые сети эксплуатируются «Тимсервисом». Необходимость проведения капитального ремонта сетей теплоснабжения подтверждается количеством аварийных ситуаций на указанном участке тепловой сети за период с 2018 по 2023 года, а также степенью их износа.

После коммунальной аварии от властей Кунгура в суде требуют ремонта тепловых сетей
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