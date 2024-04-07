В Кунгуре снова ликвидировали аварию на тепловых сетях

Собственником тепловых сетей в Кунгуре является администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края. Тепловые сети эксплуатируются «Тимсервисом». Необходимость проведения капитального ремонта сетей теплоснабжения подтверждается количеством аварийных ситуаций на указанном участке тепловой сети за период с 2018 по 2023 года, а также степенью их износа.