В Перми из-за антисанитарии закрыли рыбные павильоны

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Роспотребнадзор ввел запрет на торговлю в трех павильонах в Индустриальном районе, они принадлежат индивидуальному предпринимателю Канану Исмаил оглы Агаеву. С требованием оградить их от антисанитарии в его павильонах в микрорайоне Нагорный в приемную ГФИ по Пермскому краю Сергея Половникова обращались жители соседних домов.
После этого сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора проверили павильоны предпринимателя, осуществляющего деятельность по обороту пищевых продуктов (рыбы и рыбной продукции, овощей, фруктов и др.) по адресам г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 60, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 47, г. Пермь, ул. Геологов, д. 1.
В ходе проверки данных объектов были выявлены многочисленные грубые нарушения требований действующего санитарного законодательства и технических регламентов в части обеспечения водоснабжением, соблюдения условий хранения и реализации пищевой продукции, наличия на продукцию маркировки и документов, обеспечивающих прослеживаемость; обработки торгового инвентаря, соблюдения продавцами правил личной гигиены, прохождения медицинского осмотра.
По фактам нарушений требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ и части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. С 04.04.2024 года применен временный запрет деятельности в нестационарных торговых объектах. Протоколы направлены для рассмотрения и принятия решения в Индустриальный районный суд.
Из картотеки дел арбитражного суда известно, что администрация Перми в 2024 году вышла в суд с требованием о демонтаже павильонов предпринимателя Агаева. Кроме того, мэрия сейчас в суде взыскивает с него неустойку за пользование землей.