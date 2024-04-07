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В Перми из-за антисанитарии закрыли рыбные павильоны

В Перми из-за антисанитарии закрыли рыбные павильоны

7 апреля 2024, 07:51
Администрация Перми в 2024 году обратилась в арбитражный суд с требованием о демонтаже павильонов Канана Исмаил оглы Агаева.

Роспотребнадзор ввел запрет на торговлю в трех павильонах в Индустриальном районе, они принадлежат индивидуальному предпринимателю Канану Исмаил оглы Агаеву. С требованием оградить их от антисанитарии в его павильонах в микрорайоне Нагорный в приемную ГФИ по Пермскому краю Сергея Половникова обращались жители соседних домов.

После этого сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора проверили павильоны предпринимателя, осуществляющего деятельность по обороту пищевых продуктов (рыбы и рыбной продукции, овощей, фруктов и др.) по адресам г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 60, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 47, г. Пермь, ул. Геологов, д. 1.

В ходе проверки данных объектов были выявлены многочисленные грубые нарушения требований действующего санитарного законодательства и технических регламентов в части обеспечения водоснабжением, соблюдения условий хранения и реализации пищевой продукции, наличия на продукцию маркировки и документов, обеспечивающих прослеживаемость; обработки торгового инвентаря, соблюдения продавцами правил личной гигиены, прохождения медицинского осмотра.

По фактам нарушений требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ и части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. С 04.04.2024 года применен временный запрет деятельности в нестационарных торговых объектах. Протоколы направлены для рассмотрения и принятия решения в Индустриальный районный суд.

Из картотеки дел арбитражного суда известно, что администрация Перми в 2024 году вышла в суд с требованием о демонтаже павильонов предпринимателя Агаева. Кроме того, мэрия сейчас в суде взыскивает с него неустойку за пользование землей.

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