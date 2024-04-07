В Перми прошел ледяной дождь. Когда же станет тепло?

Сейчас уже наблюдается переход ледяного дождя в фазу обычного дождя, но на востоке края сохраняется более низкая температура воздуха. Поэтому здесь гололедные явления могут сохраняться еще некоторое время и будут более интенсивными, т. к. осадков здесь выпадет больше (до 10-13 мм). В Перми в сумме за день ожидается 5-8 мм осадков, но в основном уже в виде дождя.