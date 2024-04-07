В Перми прошел ледяной дождь. Когда же станет тепло?

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В южной части Прикамья и в Перми сегодня утром прошел переохлажденный и ледяной дождь, рассказал у себя в Telegram-канале руководитель ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Ледяной дождь выпал при прохождении теплого фронта, связанного с заполняющимся каспийским циклоном над территорией региона. В основном в Прикамье утром воскресенья выпало не более 1 мм осадков, в Перми 3 мм. Воздушная масса с положительной температурой поступала с юго-запада на высоте около 1 км, а холодный воздух подтекал в приземном слое с востока.
Сейчас уже наблюдается переход ледяного дождя в фазу обычного дождя, но на востоке края сохраняется более низкая температура воздуха. Поэтому здесь гололедные явления могут сохраняться еще некоторое время и будут более интенсивными, т. к. осадков здесь выпадет больше (до 10-13 мм). В Перми в сумме за день ожидается 5-8 мм осадков, но в основном уже в виде дождя.
По прогнозу Пермского ЦГМС, начало следующей недели будет умеренно теплым, но с осадками. Завтра, 8 апреля в Перми ожидается +1…+6°C южный, ветер юго-западный 6-11 м/с, местами снег, мокрый снег, по югу Пермского края — снег с дождем.
В понедельник 8 апреля влияние смещающихся друг за другом ложбин с фронтальными разделами обеспечит облачную с прояснениями погоду, выпадут небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, ночью осадки в виде снега ожидаются в северной и центральной частях региона). Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0…5°С, в Перми около 1°С, на севере до −10°С, днём потеплеет до 1…6°С, в Перми до 4°С.
Во вторник 9 апреля циклоническая деятельность еще доминирует в атмосферной циркуляции, но уже ослабевает. Поэтому облачная с прояснениями погода сохранится, но интенсивность осадков уменьшится, их фазовое состояние — дождь, ночью по северу с мокрым снегом. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью составит −1…4°С, в Перми около +2°С, днем потеплеет на севере до +2…+7°С, на юге до +7…12°С, в Перми до +7°С.
По предварительному прогнозу, в среду 10 апреля влияние промежуточного антициклона приведет к прекращению осадков, но к пятнице дождливая погода вновь вернётся в регион.