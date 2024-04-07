В Перми с улиц эвакуировали более 500 брошенных электросамокатов

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:03
Всего за три первых дня апреля с городских улиц было вывезено 532 электросамоката, размещенных с нарушениями правил благоустройства — на тротуарах и других местах общего пользования.
Все они были перемещены к месту хранения специалистами МКУ «СМИ». Возвращаться владельцам электросамокаты будут при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с перемещением и хранением средств индивидуальной мобильности. Стоимость эвакуации одного электросамоката с пермских улиц ранее оценили в 1500 рублей.
Как сообщают в мэрии, специалисты районных администрации начали ежедневную работу по выявлению и перемещению электросамокатов, оставленных вне специально определенных мест. Факт незаконного размещения СИМ сопровождается составлением акта и фотофиксацией нарушения.
Например, в Индустриальном районе с нарушением правил благоустройства электросамокаты были размещены на улицах Мира, Карпинского, Стахановской, Дениса Давыдова, Советской Армии, Шоссе Космонавтов, в Мотовилихинском — на Уральской и Крупской, бульваре Гагарина, Ким, в Дзержинском — на проспекте Парковый, улицах Дзержинского, Локомотивная, Малкова, Космонавтов, Желябова, Куфонина, в Свердловском районе на Комсомольском проспекте, улицах Куйбышева, Солдатова, Лодыгина и Гусарова.