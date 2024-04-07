В Перми с улиц эвакуировали более 500 брошенных электросамокатов

Все они были перемещены к месту хранения специалистами МКУ «СМИ». Возвращаться владельцам электросамокаты будут при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с перемещением и хранением средств индивидуальной мобильности. Стоимость эвакуации одного электросамоката с пермских улиц ранее оценили в 1500 рублей.