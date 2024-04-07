В Перми строителю заплатят деньги за травмы, полученные на площадке нового зоопарка

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Орджоникидзевский районный суд взыскал с ООО «Инжтранссеть» в пользу работника 600 тыс. рублей за полученную на строительной площадке травму.
Как журналисту Properm.ru рассказали в суде, в июле 2022 года при работах по установке столбов наружного ограждения территории будущего зоопарка произошел обрыв обвязки столба. Шестиметровый столб упал на строителя и причинил ему травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Истец перенес несколько экстренных хирургических операций, почти год находился на лечении. Сейчас из-за полученных травм в прежнем режиме работать больше не может. Понес нравственные страдания в связи с утратой профессиональной трудоспособности: лишился возможности вести нормальный образ жизни, организм реагирует на погодные изменения, появились хромота и ограничения в профессиональной деятельности. Пермяк оценил компенсацию морального вреда в 2,5 млн рублей.
Суд удовлетворил требования частично, установив, что ответчик не обеспечил безопасные условия труда истца, а последнему неоспоримо причинен моральный вред в результате получения травмы. Вместе с тем принято во внимание и то, что мужчина самостоятельно покинул больницу, нарушив лечебный режим, группа инвалидности ему не установлена, сведения о трудоустройстве и нуждаемости в легком труде не представлены. С учетом этих сведений, возраста истца, наличия у него на иждивении ребенка-инвалида суд определил сумму компенсации в размере 600 тыс. рублей.
С ответчика также взыскана государственная пошлина. Решение в законную силу не вступило.
Строительство нового зоопарка началось еще в 2017 году. Его планировали сдать в 2019 году. Последний озвученный срок завершения строительства намечен на осень 2023 года. Позднее сроки переносили.
Московское ООО «Инжтранссеть» было принято субподрядчиком у ОАО «РЖДстрой» в 2022 году для строительства второго пускового этапа нового зоопарка в Перми.