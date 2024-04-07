В Перми строителю заплатят деньги за травмы, полученные на площадке нового зоопарка

Суд удовлетворил требования частично, установив, что ответчик не обеспечил безопасные условия труда истца, а последнему неоспоримо причинен моральный вред в результате получения травмы. Вместе с тем принято во внимание и то, что мужчина самостоятельно покинул больницу, нарушив лечебный режим, группа инвалидности ему не установлена, сведения о трудоустройстве и нуждаемости в легком труде не представлены. С учетом этих сведений, возраста истца, наличия у него на иждивении ребенка-инвалида суд определил сумму компенсации в размере 600 тыс. рублей.