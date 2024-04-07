В Прикамье аннулировали 15 свидетельств о рождении, выданных на несуществующих детей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
В прокуратуре Пермского края посчитали нарушения, допущенные в 2023 году при реализации в регионе нацпроектов. Всего в 2023 году по материалам прокурорских проверок возбуждены и в настоящее время расследуются 12 уголовных дел, по выявленным нарушениям при реализации нацпроектов в Пермском крае.
За прошлый год в этой сфере вскрыто свыше 11,2 тыс. нарушений закона. Для их устранения прокуроры внесли административным органам 459 представлений, в дисциплинарном порядке наказано 247 лиц. За год были опротестованы 25 правовых актов, о недопустимости нарушения закона предостережены 55 должностных лиц.
Также за 2023 год в суды общей юрисдикции было направлено 32 иска на сумму более 9,5 млн рублей в связи с противоправными действиями при реализации национальных проектов, из них рассмотрено 25 исков, удовлетворено 24 иска на сумму 4,15 млн рублей.
Прокуроры городов и районов обращались в суд с пятнадцатью исковыми заявлениями об аннулировании записи о рождении детей. Семнадцать исков на сумму 6,76 млн рублей — поданы для взыскания неосновательно израсходованных средств материнского капитала и пособий. Четыре из них на сумму 2,76 млн рублей были предъявлены в качестве гражданских исков с требованием о возложении на муниципалитеты обязанности расселить аварийные многоквартирные дома либо снести расселенные аварийные дома.
В аналитических материалах прокуратуры региона приводятся конкретные примеры нарушений. Так, прокуратурой Осинского района выявлены факты мошенничества при погашении ипотечных жилищных кредитов с участием АО «ДОМ.РФ» в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
Прокуратурой района в ходе проверки установлено, что с использованием кредитных средств АО «Датабанк» и собственных денежных средств женщиной приобретено заведомо непригодное для проживания жилое помещение по завышенной стоимости без намерения проживать в нем. В дальнейшем с целью освобождения от уплаты ипотечного кредита ею подано через АО «Датабанк» заявление на получение от АО «ДОМ.РФ» денежных средств в размере 450 тыс. рублей.
По результатам проверки 22.09.2023 прокуратурой Осинского района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Отдел МВД по Чайковскому городскому округу направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании данного лица за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). В декабре прошлого года было возбуждено и расследуется уголовное дело.