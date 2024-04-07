В Прикамье аннулировали 15 свидетельств о рождении, выданных на несуществующих детей

Прокуроры городов и районов обращались в суд с пятнадцатью исковыми заявлениями об аннулировании записи о рождении детей. Семнадцать исков на сумму 6,76 млн рублей — поданы для взыскания неосновательно израсходованных средств материнского капитала и пособий. Четыре из них на сумму 2,76 млн рублей были предъявлены в качестве гражданских исков с требованием о возложении на муниципалитеты обязанности расселить аварийные многоквартирные дома либо снести расселенные аварийные дома.