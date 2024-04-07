В Прикамье выходцы из республик бывшего СНГ совершили 328 преступлений

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В 2023 году на миграционный учет в Пермском крае поставлено свыше 100 тыс. иностранных граждан, в основном из государств-участников СНГ, аналитические данные приводит прокуратура Пермского края.
В целом складывающиеся на территории Пермского края миграционные процессы существенное влияние на состояние законности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений не оказывают, — считают в ведомстве, — ситуация в регионе остается стабильной.
Вместе с тем в прошлом году иностранными гражданами на территории края совершено 348 (+20,4%) преступлений, из них 328 (259) — выходцами из стран СНГ.
Большая часть преступлений связана с нарушениями миграционного законодательства, в 2023 году силовики зарегистрировали 306 преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. В соответствии с действующим законодательством иностранный гражданин по прибытию на территорию Российской Федерации должен встать на миграционный учет и сообщить о своем месте пребывания, но в ряде случаев этого не происходит.
Уголовная ответственность за такие незаконные действия предусмотрена ст. ст. 322.2, 322.3 УК РФ и влечет наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.
Кроме того, суд может лишить иностранца права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. При активном содействии силовикам мигрант может быть освобожден от уголовной ответственности.