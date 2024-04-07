В Прикамье выходцы из республик бывшего СНГ совершили 328 преступлений

Большая часть преступлений связана с нарушениями миграционного законодательства, в 2023 году силовики зарегистрировали 306 преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. В соответствии с действующим законодательством иностранный гражданин по прибытию на территорию Российской Федерации должен встать на миграционный учет и сообщить о своем месте пребывания, но в ряде случаев этого не происходит.