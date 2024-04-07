В Уинском расследуют уголовное дело о расселении людей из ветхого жилья

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Из-за срыва контракта на строительство дома для расселения ветхого жилья в Уинском следователи Октябрьского межмуниципального следственного отдел СУ СКР расследуют дело о служебной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), стало известно журналисту Properm.ru.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, после проверки в начале 2022 года было установлено, что управлением имущественных и земельных отношений местной администрации в ноябре 2022 года с ООО «Сарко» был заключен муниципальный контракт на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке на сумму 14,2 млн рублей. Дом должны были построить в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».
Из-за отсутствия соответствующего контроля за объемом, качеством и сроками выполнения работ со стороны должностных лиц управления в части разработки проектно-сметной документации подрядчиком в установленный срок ПСД не была разработана. Это привело к невозможности выполнения строительных работ по данному объекту.
Более того, при решении вопроса о заключении данного контракта должностными лицами управления изначально не было принято мер к выяснению потенциальной стоимости работ по строительству данного объекта, решению вопроса о возведении жилых объектов с иными характеристиками в пределах установленных расходных обязательств. Указанные обстоятельства повлекли расторжение указанного контракта.
Как указывается в документах, опубликованных в системе госзакупок, контракт на строительство жилого дома был заключен с компанией «Сарко» в ноябре 2022 года. Решение о его расторжении в одностороннем порядке местные власти приняли в июне 2023 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию в 2024 году. Подрядчик, судя по данным госзакупок, получил аванс на сумму 2,17 млн рублей.
Сейчас компания «Сарко» в арбитражном суде пытается взыскать с департамента имущественных отношений Уинского района 1,53 млн рублей задолженности по контракту. По делу назначена экспертиза, которая должна оценить реальный объем выполненных работ.
Фирма «Сарко» из Уинского известна в связи со строительством скандально известного дома на углу улиц Красноармейская и Максима Горького. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в селе Уинском, ее владелец и директор — Самсон Саратикян. Он контролирует несколько компаний под общим брендом «Сарко», которые занимаются торговлей стройматериалами, электроникой, продуктами.
В 2011 году ООО «Сарко» за 3 млн рублей выиграла право застроить участок в 3,5 тыс. кв. м в 163-м квартале по программе РЗТ. Фирма обязалась расселить три аварийных дома, а взамен построить вдоль улицы Горького жилой дом. Известно, что в 2011 году и в 2024 году власти Перми заключали соглашения с этой компанией на передачу жилья для детей-сирот.