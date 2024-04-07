В Уинском расследуют уголовное дело о расселении людей из ветхого жилья

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, после проверки в начале 2022 года было установлено, что управлением имущественных и земельных отношений местной администрации в ноябре 2022 года с ООО «Сарко» был заключен муниципальный контракт на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке на сумму 14,2 млн рублей. Дом должны были построить в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».