Власти Перми отказались переселить женщину-инвалида из аварийного жилья

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Руководитель регионального СУ СКР Денис Головкин и уполномоченный по защите прав человека в Пермском крае Игорь Сапко провели совместный прием граждан, сообщили в ведомстве.
Жители Пермского края обратились по вопросам расследования уголовного дела по факту бездействия должностных лиц администрации города Перми в связи с непринятием мер по переселению женщины из аварийного жилья. По словам заявительницы, сотрудники мэрии ей отказывали по непонятным причинам в предоставлении благоустроенной квартиры.
По итогам приема гражданки договорились о взаимодействии с главой города Перми в части подбора помещений маневренного фонда, с учетом состояния здоровья заявительницы.
Также обсуждалось проведение процессуальных проверок по заявлениям о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов и иным доводам.
Сотрудникам территориальных следственных отделов даны конкретные указания по уголовному делу и материалу проверки, находившимся в их производстве.