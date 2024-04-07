Власти Перми отказались переселить женщину-инвалида из аварийного жилья

Жители Пермского края обратились по вопросам расследования уголовного дела по факту бездействия должностных лиц администрации города Перми в связи с непринятием мер по переселению женщины из аварийного жилья. По словам заявительницы, сотрудники мэрии ей отказывали по непонятным причинам в предоставлении благоустроенной квартиры.