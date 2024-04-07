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Власти Перми отказались переселить женщину-инвалида из аварийного жилья

Власти Перми отказались переселить женщину-инвалида из аварийного жилья

7 апреля 2024, 07:20
Фото: СУ СК России по Пермскому краю
Женщина обратилась за помощью к главе регионального управления СКР и к уполномоченному по защите прав человека.

Руководитель регионального СУ СКР Денис Головкин и уполномоченный по защите прав человека в Пермском крае Игорь Сапко провели совместный прием граждан, сообщили в ведомстве.

Жители Пермского края обратились по вопросам расследования уголовного дела по факту бездействия должностных лиц администрации города Перми в связи с непринятием мер по переселению женщины из аварийного жилья. По словам заявительницы, сотрудники мэрии ей отказывали по непонятным причинам в предоставлении благоустроенной квартиры.

По итогам приема гражданки договорились о взаимодействии с главой города Перми в части подбора помещений маневренного фонда, с учетом состояния здоровья заявительницы.

Также обсуждалось проведение процессуальных проверок по заявлениям о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов и иным доводам.

Сотрудникам территориальных следственных отделов даны конкретные указания по уголовному делу и материалу проверки, находившимся в их производстве.

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