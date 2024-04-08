Белоусов и Решетников примут участие в сессии «Технологии — ключ к суверенитету»

В мае 2023 года Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Она предполагает, что экономика страны должна самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. При этом доля произведенных в России таких товаров к тому моменту должна составлять не менее 75%. Государство сейчас делает ставку на коммерциализацию готовых решений, базирующихся на собственных технологиях и проектах высокой степени готовности.