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Posted Вчера, 15:05

Published Вчера, 15:05

Modified Вчера, 15:05

Updated Вчера, 15:05

Белоусов и Решетников примут участие в сессии «Технологии — ключ к суверенитету»

Белоусов и Решетников примут участие в сессии «Технологии — ключ к суверенитету»

8 апреля 2024, 15:05
Фото: 1MI
В технопарке «Сколково» 10 и 11 апреля состоится международный форум «Открытые инновации», в рамках которого будет проведена пленарная сессия на тему «Технологии — ключ к суверенитету». Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI.

Пленарная сессия пройдет 10 апреля. В ней примут участие первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, а также Максим Решетников, глава Министерства экономического развития РФ, сообщает 56orb.ru.

Андрей Белоусов сделал акцент на важности диалога между государством, бизнесом и наукой при внедрении инновационных технологий. Также он обратил внимание на необходимость создания условий для привлечения как можно большего числа предпринимателей к достижению технологической независимости России.

В мае 2023 года Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Она предполагает, что экономика страны должна самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. При этом доля произведенных в России таких товаров к тому моменту должна составлять не менее 75%. Государство сейчас делает ставку на коммерциализацию готовых решений, базирующихся на собственных технологиях и проектах высокой степени готовности.

Предполагается, что ученые и разработчики технологий отвечают за первый этап, а крупные корпорации возьмут на себя задачу по ускоренному масштабированию готовых технологических решений.

Участниками сессии «Технологии — ключ к суверенитету» станут научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров и генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец. Они намерены определить, какие отечественные продукты из области высоких технологий будут востребованы в ближайшие три, семь и десять лет. Также они планируют проанализировать конкурентоспособность этих товаров за пределами России.

В дискуссии примет участие и экономист из Китая Энди Си, который успешно предсказывал экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов. На предстоящем мероприятии он представит свои прогнозы относительно изменений в мировых центрах принятия технологических решений.

Отметим, что форум «Открытые инновации» проводится с 2012 года и на данный момент является одной из ключевых площадок, где обсуждаются вопросы инновационного развития. Для участия в форуме требуется пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.

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