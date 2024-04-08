Был на Украине с лета 2023 года. Власти сообщили о гибели военного из Пермского края

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В Пермском крае 8 апреля простятся с военным, погибшим в зоне специальной военной операции. По данным чиновников Оханского округа, в Дуброво Станислав Клюев переехал из Тюмени в 2017 году. По профессии Станислав был электриком, сначала работал охранником, а затем стал вахтовиков. В зону СВО России на Украине отравился летом 2023 года.
Судя по социальным сетям мужчины, ему было 33 года, у него были дети. На СВО был в статусе контрактника.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроков ее завершения власти не озвучивают.