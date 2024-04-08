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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

Власти сообщили о гибели военного из Пермского края Станислава Клюева

Был на Украине с лета 2023 года. Власти сообщили о гибели военного из Пермского края

8 апреля 2024, 04:24
Фото: vk.com/public191472812 / соцсети погибшего

Власти сообщили о гибели военного из Пермского края Станислава Клюева

С мужчиной простятся сегодня.

В Пермском крае 8 апреля простятся с военным, погибшим в зоне специальной военной операции. По данным чиновников Оханского округа, в Дуброво Станислав Клюев переехал из Тюмени в 2017 году. По профессии Станислав был электриком, сначала работал охранником, а затем стал вахтовиков. В зону СВО России на Украине отравился летом 2023 года.

Судя по социальным сетям мужчины, ему было 33 года, у него были дети. На СВО был в статусе контрактника.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроков ее завершения власти не озвучивают.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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