Был на Украине с лета 2023 года. Власти сообщили о гибели военного из Пермского края

В Пермском крае 8 апреля простятся с военным, погибшим в зоне специальной военной операции. По данным чиновников Оханского округа, в Дуброво Станислав Клюев переехал из Тюмени в 2017 году. По профессии Станислав был электриком, сначала работал охранником, а затем стал вахтовиков. В зону СВО России на Украине отравился летом 2023 года.