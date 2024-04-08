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Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Юрий Дудь выпустил интервью с комиком из Прикамья Андреем Айрапетовым

Дудь пригласил на интервью комика из Прикамья Айрапетова. Главное из беседы

8 апреля 2024, 08:50
Фото: Скриншот из видео

Юрий Дудь выпустил интервью с комиком из Прикамья Андреем Айрапетовым

Коротко рассказываем содержание интервью, которое длилось 2 часа и 44 минуты.

27-летний комик из Чернушки Андрей Айрапетов стал героем нового интервью на YouTube канале «вДудь» — 10 млн подписчиков. Иноагент Юрий Дудь в начале интервью объяснил, почему он решил пообщаться с Айрапетовым.

«Ты выпустил несколько очень необычных концертов, которые, как нам кажется, утвердили тебя как новую звезды русскоязычной комедии. Некоторые из них похожи на театральные постановки. Это было настолько необычно, что нам захотелось с тобой пообщаться» — отметил Дудь.

Главное из интервью:

  • Много ли Айрапетов привез слов из Перми, которые не знают в Москве? Любаться — чмокнуть, маковка — любящее снисхождение.
  • Что такое Чернушка? Это город, где много нефти. Практически вся семья Айрапетова работает в компании, которая обслуживает нефтяные компании: «Я не хочу обидеть чернушан. Город — богатый, красивый, люди иногда злые. Мало любви друг к другу. Поддержки. Одиноко там».
  • Один из самых популярных комментариев под видео Айрапетова: «Сколько он плакал, чтобы мы смеялись»? Почему? В первом видео, которое выстрелило, был холодный свет, видны мои синяки под глазами, был жесткий материал о семье — люди так начали меня жалеть.
  • Как проходило детство? Общался с парнями, которые выше и сильнее, но не присоединялся к хулиганству. Его никто не гнобил, так как он был с сильными, был немножко клоуном, весельчаком.
  • Айрапетов знаменит жесткими шутками про семью. Он жил в многодетной семье, отец ушел из семьи, появился отчим. Один из концертов он смотрел вместе с мамой. 40-минутное выступление они слушали 2 часа, так как мать задавала вопросы. В конце она начала плакать и спросила, было ли у Айрапетова несчастливое детство? Он ответил да, но сейчас это неважно — после этого они обнялись и заплакали.
  • Чем занимался до стендапа? В Перми восемь лет работал в общепите, был помощником бармена, кальянщиком, бариста. Дважды уходил из общепита: «Общепит — то еще болото. В каждом втором заведении все скоро уволятся, потому что уже невозможно так жить. Я в какой-то момент стал таким же». Первый раз он ушел с работы в общепите во время пандемии. Возвращался Андрей с мыслями: «Нужно найти такой общепит, с которого я очень захочу уйти и сделаю все, чтобы из него уйти — в стендапе, в творчестве». Такой работой стала сеть кофеен.
  • Стендапом Айрапетов начал заниматься после эпизодической роли во втором сезоне сериала «Патриот». Раньше он играл КВН — 8 лет;
  • Каких комиков Айрапетов отмечает? Даг Стэнхоуп, Стюарт Ли, Артур Чапарян, Идрак Мерзализаде.
  • Производство последнего концерта Айрапетова, который набрал 1,6 млн просмотров, стоило 1,5 млн рублей. Реклама в видео отбила только треть стоимости.
  • Кем Айрапетов видит себя в 30? «Отцом, я хотел бы детей. Кажется, дети это круто. Хочется радости вот этой».
  • В чем сила? «Сила в желании, когда у меня было искренне желание вместе с ним добавлялась огромная сила. Никто не может отобрать у тебя желание. Пока есть желание — есть жизнь».

Опубликовать ссылки на интервью с Дудем или с выступлением Айрапетова мы не можем — там содержится мат.

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