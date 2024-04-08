Дудь пригласил на интервью комика из Прикамья Айрапетова. Главное из беседы

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
27-летний комик из Чернушки Андрей Айрапетов стал героем нового интервью на YouTube канале «вДудь» — 10 млн подписчиков. Иноагент Юрий Дудь в начале интервью объяснил, почему он решил пообщаться с Айрапетовым.
«Ты выпустил несколько очень необычных концертов, которые, как нам кажется, утвердили тебя как новую звезды русскоязычной комедии. Некоторые из них похожи на театральные постановки. Это было настолько необычно, что нам захотелось с тобой пообщаться» — отметил Дудь.
Главное из интервью:
Опубликовать ссылки на интервью с Дудем или с выступлением Айрапетова мы не можем — там содержится мат.