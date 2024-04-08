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Двоих полицейских расстреляли при попытке задержания торговца наркотиками

Двоих полицейских расстреляли при попытке задержания торговца наркотиками

8 апреля 2024, 03:13
Фото: СК РФ
Один из силовиков скончался до прибытия медиков.

Полицейских расстреляли при задержании торговца наркотиками. По данным СК, это произошло в Московской области. 7 апреля прохожий обнаружил двоих полицейских на проселочной дороге — они были ранены, без сознания. Один из пострадавших в итоге скончался до прибытия скоро помощи.

В МВД уточнили, что нападение случилось во время задержания наркосбытчика — он стрелял в силовиков. Преступнику удалось скрыться с места преступления на мотоцикле.

Погибший — старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Преступник стрелял в него из неустановленного оружия. Силовик родился 27 июня 1983 года, в органах внутренних дел служил с июля 2004 года. У него остались две дочери. В МВД обещают оказать семье сотрудника помощь.

Baza утверждает, что подозреваемого в расстреле полицейских задержали в Тверской области около полуночи. Официального подтверждения этой информации еще нет.

Видео: СК РФ
#Видео#Общество#Мвд#Наркотики#Стрельба#Полиция
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