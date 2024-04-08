Двоих полицейских расстреляли при попытке задержания торговца наркотиками

Полицейских расстреляли при задержании торговца наркотиками. По данным СК, это произошло в Московской области. 7 апреля прохожий обнаружил двоих полицейских на проселочной дороге — они были ранены, без сознания. Один из пострадавших в итоге скончался до прибытия скоро помощи.