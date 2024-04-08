Двоих полицейских расстреляли при попытке задержания торговца наркотиками

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Полицейских расстреляли при задержании торговца наркотиками. По данным СК, это произошло в Московской области. 7 апреля прохожий обнаружил двоих полицейских на проселочной дороге — они были ранены, без сознания. Один из пострадавших в итоге скончался до прибытия скоро помощи.
В МВД уточнили, что нападение случилось во время задержания наркосбытчика — он стрелял в силовиков. Преступнику удалось скрыться с места преступления на мотоцикле.
Погибший — старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Преступник стрелял в него из неустановленного оружия. Силовик родился 27 июня 1983 года, в органах внутренних дел служил с июля 2004 года. У него остались две дочери. В МВД обещают оказать семье сотрудника помощь.
Baza утверждает, что подозреваемого в расстреле полицейских задержали в Тверской области около полуночи. Официального подтверждения этой информации еще нет.