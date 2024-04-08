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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Екатеринбургские общественники безуспешно пытались помыть гору Полюд в Прикамье

Екатеринбургские общественники безуспешно пытались помыть гору Полюд в Прикамье

8 апреля 2024, 12:06
Фото: properm.ru
До этого была попытка привести в порядок Пашийскую пещеру.

В Пермском крае гора Полюд должна была стать место уборки от надписей активистов екатеринбургского проекта «Здесь был Вася». Однако общественники граффити на популярном у туристов объекте не обнаружили, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на проект.

«Вооружившись смывкой и металлической щеткой, мы поднялись на Полюд. И не стали ничего там смывать. Потому что смывать было нечего: то ли все художества скрыты снегом, то ли это единственное место, где не пишут на скалах», — говорят активисты.

Гора Полюд высотой 527 метров находится в 7 км от города Красновишерска и является популярной у туристов вершиной.

Этой весной активисты из Екатеринбурга запустили проект «Здесь был Вася» и опробовали его в Пермском крае. Суть проекта — удаление наскальных надписей туристов, решивших «увековечить» таким образом свое пребывание на природных достопримечательностях. Первым объектом стала Пашийская пещера в Горнозаводском районе. Здесь активисты попытались стереть наскальные надписи различными методами, но безуспешно.

Сейчас волонтеры очищают от надписей скалы в Челябинской области.

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#Общество#Экология#Красновишерск#Свердловская область#Экологическая акция#Порядок#Полюд
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