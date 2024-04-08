Эксперт: Япония открывает второй фронт холодной войны

Эксперт востоковед и преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский в интервью RuNews24.Ru заявил, что такие действия Японии — это продолжение враждебной недружественной политики. По его мнению, интерес к сотрудничеству с Россией со стороны Японии снизился после начала СВО на Украине. Он считает, что запреты на импорт оборудования свидетельствуют о желании Японии задержать развитие экономического сотрудничества России с Востоком.