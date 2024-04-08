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Posted Вчера, 15:49

Published Вчера, 15:49

Modified Вчера, 15:53

Updated Вчера, 15:53

Эксперт: Япония открывает второй фронт холодной войны

8 апреля 2024, 15:49
В Минэкономики Японии составили список товаров, запрещенных к ввозу в Россию. В этот перечень включены 164 товара, связанных преимущественно с промышленным оборудованием и транспортом.

Запрет коснется различных типов судов, как крановых и пожарных, так и спортивных и яхт. Также будут запрещены импорт непромышленных российских алмазов, виды ископаемых углеводородов и продукты из них, цветные металлы (вольфрам, молибден, кобальт, цирконий), фото- и измерительная аппаратура и другие приборы.

Ограничения начнут действовать с 17 апреля 2024 года. Кроме того, запрещение ввоза непромышленных российских алмазов вступит в силу 10 мая 2024 года, сообщили в Минэкономики Японии.

Эксперт востоковед и преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский в интервью RuNews24.Ru заявил, что такие действия Японии — это продолжение враждебной недружественной политики. По его мнению, интерес к сотрудничеству с Россией со стороны Японии снизился после начала СВО на Украине. Он считает, что запреты на импорт оборудования свидетельствуют о желании Японии задержать развитие экономического сотрудничества России с Востоком.

Однако эксперт не связывает новую санкционную политику Японии с вопросом о северных территориях. По его словам, российско-японское сотрудничество было успешным долгие годы, и проблема Курил и отсутствие мирного договора не мешали этому.

Тавровский констатирует, что происходящее сегодня можно назвать открытием второго фронта холодной войны на Востоке.

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