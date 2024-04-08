Эксперт: Япония открывает второй фронт холодной войны

Posted Вчера, 15:49
Published Вчера, 15:49
Modified Вчера, 15:53
Updated Вчера, 15:53
Запрет коснется различных типов судов, как крановых и пожарных, так и спортивных и яхт. Также будут запрещены импорт непромышленных российских алмазов, виды ископаемых углеводородов и продукты из них, цветные металлы (вольфрам, молибден, кобальт, цирконий), фото- и измерительная аппаратура и другие приборы.
Ограничения начнут действовать с 17 апреля 2024 года. Кроме того, запрещение ввоза непромышленных российских алмазов вступит в силу 10 мая 2024 года, сообщили в Минэкономики Японии.
Эксперт востоковед и преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский в интервью RuNews24.Ru заявил, что такие действия Японии — это продолжение враждебной недружественной политики. По его мнению, интерес к сотрудничеству с Россией со стороны Японии снизился после начала СВО на Украине. Он считает, что запреты на импорт оборудования свидетельствуют о желании Японии задержать развитие экономического сотрудничества России с Востоком.
Однако эксперт не связывает новую санкционную политику Японии с вопросом о северных территориях. По его словам, российско-японское сотрудничество было успешным долгие годы, и проблема Курил и отсутствие мирного договора не мешали этому.
Тавровский констатирует, что происходящее сегодня можно назвать открытием второго фронта холодной войны на Востоке.