ФСБ показала кадры допроса задержанных после нападения на «Крокус»

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре террориста ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Сначала они стреляли в людей, а затем подожгли здание и сбежали. Их удалось задержать только на следующий день в Брянской области. Жертвами теракта стали 145 человек, более 550 признаны пострадавшими.