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ФСБ показала кадры допроса задержанных после нападения на «Крокус»

ФСБ показала кадры допроса задержанных после нападения на «Крокус»

8 апреля 2024, 05:07
Фото: newizv.ru
Один из задержанных рассказал, что на границе должен был связаться с куратором.

ФСБ показала новые кадры допросов террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Видео опубликовали в эфире канала «Россия 1». Указания преступникам давал неизвестный под псевдонимом Сайфуло — он вербовал их, сообщил, где взять оружие, определял объект нападения и направление обхода.

Задержанный Шамсидин Фаридуни рассказал, что этот куратор сказал, чтобы они уезжали в сторону Киева. Преступники должны были созвониться с куратором в момент, когда доберутся до границы. Телеканал со ссылкой на силовиков утверждает, что военнослужащие ВСУ разминировали два участка границы.

Мухаммадсобир Файзов утверждает, что после приезда в Киев им должны были вручить деньги — по 1 млн рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре террориста ворвались в здание перед концертом группы «Пикник». Сначала они стреляли в людей, а затем подожгли здание и сбежали. Их удалось задержать только на следующий день в Брянской области. Жертвами теракта стали 145 человек, более 550 признаны пострадавшими.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство». СК продолжает расследование уголовного дела. Следователи еще не называли организаторов теракта.

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