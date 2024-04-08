Иркутские ученые запатентовали способ лечения клещевого энцефалита

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Иркутске ученые научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ) получили три патента на новые вещества, помогающие в лечении вируса клещевого энцефалита. Они содержатся в растительных экстрактах и могут в будущем применяться для разработки новых лекарств для профилактики и лечения данного заболевания, пишет ИА «Байкал-Daily».
Во время исследования противовирусных свойств экстрактов нескольких азиатских растений специалисты нашли три из них с наиболее активными противовирусными свойствами:
Младший научный сотрудник НЦ ПЗСРЧ Иннокентий Соловаров рассказал, что наиболее эффективным в борьбе с клещевым энцефалитом является экстракт харитаки. В нем содержатся пуникалагин, тригаллоил глюкоза и корилагин. В химически чистом виде эти вещества обладают прямым вирулицидным действием в отношении вируса клещевого энцефалита.
Сейчас существует только один препарат для специфического лечения и профилактики заболевания — это донорский иммуноглобулин человека, который обладает рядом недостатков. В первую очередь, это дорогостоящее производство и высокие требования к условиям хранения и транспортировки иммуноглобулина. Кроме того, человеческий защитный белок выделяется из крови иммунизированных людей, что увеличивает риск развития анафилактических реакций.
В пресс-службе НЦ ПЗСРЧ сообщают, что выявленные свойства экстрактов азиатских растений оказывают прямое действие на вирус клещевого энцефалита, имеют низкое токсическое воздействие на клетки организма, а также они дешевле в производстве.