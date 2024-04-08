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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Ученые в Иркутске нашли способ лечения клещевого энцефалита

Иркутские ученые запатентовали способ лечения клещевого энцефалита

8 апреля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney

Ученые в Иркутске нашли способ лечения клещевого энцефалита

Помочь в терапии могут три экстракта растений.
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Ученые

В Иркутске ученые научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ) получили три патента на новые вещества, помогающие в лечении вируса клещевого энцефалита. Они содержатся в растительных экстрактах и могут в будущем применяться для разработки новых лекарств для профилактики и лечения данного заболевания, пишет ИА «Байкал-Daily».

Во время исследования противовирусных свойств экстрактов нескольких азиатских растений специалисты нашли три из них с наиболее активными противовирусными свойствами:

  • экстракт растения харитаки (Terminalia chebula);
  • экстракт гипекоума прямого (Hypecoum erectum);
  • горца змеиного (Polygonum bistorta).

Младший научный сотрудник НЦ ПЗСРЧ Иннокентий Соловаров рассказал, что наиболее эффективным в борьбе с клещевым энцефалитом является экстракт харитаки. В нем содержатся пуникалагин, тригаллоил глюкоза и корилагин. В химически чистом виде эти вещества обладают прямым вирулицидным действием в отношении вируса клещевого энцефалита.

Сейчас существует только один препарат для специфического лечения и профилактики заболевания — это донорский иммуноглобулин человека, который обладает рядом недостатков. В первую очередь, это дорогостоящее производство и высокие требования к условиям хранения и транспортировки иммуноглобулина. Кроме того, человеческий защитный белок выделяется из крови иммунизированных людей, что увеличивает риск развития анафилактических реакций.

В пресс-службе НЦ ПЗСРЧ сообщают, что выявленные свойства экстрактов азиатских растений оказывают прямое действие на вирус клещевого энцефалита, имеют низкое токсическое воздействие на клетки организма, а также они дешевле в производстве.

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#Общество#Ученые#Клещи#Наука#Клещевой энцефалит
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