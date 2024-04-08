Иркутские ученые запатентовали способ лечения клещевого энцефалита

Сейчас существует только один препарат для специфического лечения и профилактики заболевания — это донорский иммуноглобулин человека, который обладает рядом недостатков. В первую очередь, это дорогостоящее производство и высокие требования к условиям хранения и транспортировки иммуноглобулина. Кроме того, человеческий защитный белок выделяется из крови иммунизированных людей, что увеличивает риск развития анафилактических реакций.