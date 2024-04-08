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Кировчане должны банкам в среднем по 378 тысяч рублей

8 апреля 2024, 11:26
По данным экспертов агентства РИА Рейтинг, Кировская область занимает 47 место среди российских регионов по платежной дисциплине. Доля просроченной задолженности населения перед банками составляет 3,69% на 1 марта текущего года.

За год эта доля уменьшилась на 0,5%. В среднем каждый экономически активный житель Кировской области должен банкам около 378 тысяч рублей, пишет newsler.ru.

На первом месте по платежной дисциплине расположился Севастополь, где доля просроченной задолженности составляет 1,82%. В среднем каждый экономически активный житель этого региона должен банкам около 160 тысяч рублей. На втором и третьем месте находятся Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ соответственно, где доля просроченной задолженности составляет 2,25% и 2,33%.

Самые недисциплинированные заемщики, согласно рейтингу, находятся в Республике Ингушетия. Доля просроченной задолженности жителей республики перед банками составляет 11,76% на 1 марта 2024 года, а за год эта доля увеличилась на 1,6%.

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