Кировчане должны банкам в среднем по 378 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
За год эта доля уменьшилась на 0,5%. В среднем каждый экономически активный житель Кировской области должен банкам около 378 тысяч рублей, пишет newsler.ru.
На первом месте по платежной дисциплине расположился Севастополь, где доля просроченной задолженности составляет 1,82%. В среднем каждый экономически активный житель этого региона должен банкам около 160 тысяч рублей. На втором и третьем месте находятся Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ соответственно, где доля просроченной задолженности составляет 2,25% и 2,33%.
Самые недисциплинированные заемщики, согласно рейтингу, находятся в Республике Ингушетия. Доля просроченной задолженности жителей республики перед банками составляет 11,76% на 1 марта 2024 года, а за год эта доля увеличилась на 1,6%.