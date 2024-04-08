Кировчане должны банкам в среднем по 378 тысяч рублей

На первом месте по платежной дисциплине расположился Севастополь, где доля просроченной задолженности составляет 1,82%. В среднем каждый экономически активный житель этого региона должен банкам около 160 тысяч рублей. На втором и третьем месте находятся Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ соответственно, где доля просроченной задолженности составляет 2,25% и 2,33%.