Кизеловец за нетрезвое вождение лишился снегоболотохода

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 07:50
Кизеловца лишили как самодельного снегоболотохода, так и права управлять транспортом. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В июне прошлого года сотрудники кизеловской Госавтоинспекции в ходе несения службы обратили внимание на движущийся по дороге снегоболотоход без государственных регистрационных знаков, с выключенными световыми приборами. Полицейские остановили вездеход. У 43-летнего водителя были выявлены признаки опьянения. Инспекторы ГИБДД отстранили кизеловца от управления и предложили пройти проверку на состояние опьянения. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в размере 0,47 мг/л. Мужчина признался, что перед поездкой выпил.
При проверке по базам данных выяснилось, что автолюбитель ранее уже был лишен водительского удостоверения за вождение в состоянии опьянения.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Техническим исследованием установлено, что осужденный управлял самодельным самоходным механическим транспортным средством, не имеющим регистрации в органах Гостехнадзора России.
Кизеловским городским судом местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Снегоболотоход, как транспортное средство, использованное при совершении преступления, был конфискован и обращен в собственность государства.