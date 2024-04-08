Кизеловец за нетрезвое вождение лишился снегоболотохода

В июне прошлого года сотрудники кизеловской Госавтоинспекции в ходе несения службы обратили внимание на движущийся по дороге снегоболотоход без государственных регистрационных знаков, с выключенными световыми приборами. Полицейские остановили вездеход. У 43-летнего водителя были выявлены признаки опьянения. Инспекторы ГИБДД отстранили кизеловца от управления и предложили пройти проверку на состояние опьянения. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в размере 0,47 мг/л. Мужчина признался, что перед поездкой выпил.