Минздрав Прикамья отсудил у пермячки деньги, потраченные на ее целевое обучение

Между Минздравом Пермского края и абитуриенткой был заключен договор целевого обучения в медицинской академии им. Е. А. Вагнера. Министерство брало на себя обязанность оказывать студентке меры социальной поддержки, а со своей стороны гражданка обещала после прохождения обучения три года отработать в одной из краевых многопрофильных больниц. В официальном документе было прописано, что девушка будет получать денежные выплаты каждый семестр обучения в ВУЗе. Но после получения диплома о высшем образовании молодой специалист не спешила трудоустраиваться в медучреждение согласно договору.