properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Минздрав Прикамья отсудил у пермячки деньги, потраченные на ее целевое обучение

Минздрав Прикамья отсудил у пермячки деньги, потраченные на ее целевое обучение

8 апреля 2024, 05:38
Фото: properm.ru
Девушка отказалась работать в той больнице, которая была определена по договору.

Пермячка заключила договор о целевом обучении с краевым минздравом, однако отказалась выполнять его условия после завершения обучения. Ведомство возвращало деньги через суд, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Между Минздравом Пермского края и абитуриенткой был заключен договор целевого обучения в медицинской академии им. Е. А. Вагнера. Министерство брало на себя обязанность оказывать студентке меры социальной поддержки, а со своей стороны гражданка обещала после прохождения обучения три года отработать в одной из краевых многопрофильных больниц. В официальном документе было прописано, что девушка будет получать денежные выплаты каждый семестр обучения в ВУЗе. Но после получения диплома о высшем образовании молодой специалист не спешила трудоустраиваться в медучреждение согласно договору.

Когда стало понятно, что девушка не собирается выполнять свою часть договорных обязательств, должностные лица обратились в суд с целью взыскать потраченные на нее бюджетные средства, а также оштрафовать ее за неисполнение условий официального документа.

Изучив особенности заключенного между истцом и ответчиком соглашения, суд постановил вернуть Министерству здравоохранения сумму в 105 тыс. рублей, но отказали в части штрафных санкций, указав на невозможность этого действия в рамках договора о целевом обучении.

Исполнительное производство в отношении 21-летней пермячки было возбуждено в отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу своевременно уведомили о данном факте, но спешила выполнять решения суда. В качестве понуждения гражданки к выплате долга сотрудник ведомства взыскал с нее исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности. После применения данной меры девушка перечислила взыскателю деньги в полном объеме.

Читайте также:
Пермячка требует от перевозчика 100 тысяч рублей за падение в автобусеВ Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифтЕСПЧ согласился с жалобой по делу Константина Окунева
#Общество#Суд#Пермь#Обучение#Больница#Минздрав
Подпишитесь
Журналистку из Чайковского суд оставил в СИЗО
Сегодня, 11:41
В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться
Сегодня, 09:18
В Перми открылась первая итальянская столовая с оливковым мороженым
Сегодня, 10:36
«Не хочется верить!». Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина
Сегодня, 11:15
В Перми цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей
Сегодня, 09:19
Очередного экс-начальника колонии для осужденных силовиков в Чусовом отправили в СИЗО
Сегодня, 08:29
"