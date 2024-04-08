Минздрав Прикамья отсудил у пермячки деньги, потраченные на ее целевое обучение

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Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 07:50
Пермячка заключила договор о целевом обучении с краевым минздравом, однако отказалась выполнять его условия после завершения обучения. Ведомство возвращало деньги через суд, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Между Минздравом Пермского края и абитуриенткой был заключен договор целевого обучения в медицинской академии им. Е. А. Вагнера. Министерство брало на себя обязанность оказывать студентке меры социальной поддержки, а со своей стороны гражданка обещала после прохождения обучения три года отработать в одной из краевых многопрофильных больниц. В официальном документе было прописано, что девушка будет получать денежные выплаты каждый семестр обучения в ВУЗе. Но после получения диплома о высшем образовании молодой специалист не спешила трудоустраиваться в медучреждение согласно договору.
Когда стало понятно, что девушка не собирается выполнять свою часть договорных обязательств, должностные лица обратились в суд с целью взыскать потраченные на нее бюджетные средства, а также оштрафовать ее за неисполнение условий официального документа.
Изучив особенности заключенного между истцом и ответчиком соглашения, суд постановил вернуть Министерству здравоохранения сумму в 105 тыс. рублей, но отказали в части штрафных санкций, указав на невозможность этого действия в рамках договора о целевом обучении.
Исполнительное производство в отношении 21-летней пермячки было возбуждено в отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу своевременно уведомили о данном факте, но спешила выполнять решения суда. В качестве понуждения гражданки к выплате долга сотрудник ведомства взыскал с нее исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности. После применения данной меры девушка перечислила взыскателю деньги в полном объеме.