«Не хочется верить!». Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На 69-м году ушла из жизни директор Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» Нина Самарина. На информацию в сообществе ведомства в социальной сети обратил внимание «Ъ-Прикамье».
«Не хочется верить! Это огромная утрата в сфере НКО Пермского края и всей России! Человек с большой буквы! Душа ФПСИ „Содействие“, профессионал в сфере НКО, руководитель, наставник, советчик и прекрасная женщина с открытым и добрым сердцем! Скорбим! Вечная память!», — пишет ФСПИ во ВКонтакте.
Нина Самарина родилась в Перми в 1954 году. Возглавляла Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» Самарина с 2005 года. Самарина была членом Общественной палаты Пермского края II, III и IV состава. Кроме того, с 2011 по 2013 года она являлась членом Координационного совета по развитию институтов гражданского общества при председателе Совета Федерации РФ.