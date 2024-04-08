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Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина

«Не хочется верить!». Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина

8 апреля 2024, 11:15
Фото: Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие»

Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина

Нина Самарина руководила фондом с 2005 года.

На 69-м году ушла из жизни директор Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» Нина Самарина. На информацию в сообществе ведомства в социальной сети обратил внимание «Ъ-Прикамье».

«Не хочется верить! Это огромная утрата в сфере НКО Пермского края и всей России! Человек с большой буквы! Душа ФПСИ „Содействие“, профессионал в сфере НКО, руководитель, наставник, советчик и прекрасная женщина с открытым и добрым сердцем! Скорбим! Вечная память!», — пишет ФСПИ во ВКонтакте.

Нина Самарина родилась в Перми в 1954 году. Возглавляла Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» Самарина с 2005 года. Самарина была членом Общественной палаты Пермского края II, III и IV состава. Кроме того, с 2011 по 2013 года она являлась членом Координационного совета по развитию институтов гражданского общества при председателе Совета Федерации РФ.

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#Пермский край#Общественная палата#Нко#Вконтакте#Совет федерации#Прикамье#Социальная сеть#Координационный совет#Фонд поддержки социальных инициатив#Гражданские инициативы#Муниципальные образования#Институты гражданского общества#Почетные грамоты#Некоммерческий сектор
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