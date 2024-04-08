«Не хочется верить!». Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина

Нина Самарина родилась в Перми в 1954 году. Возглавляла Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» Самарина с 2005 года. Самарина была членом Общественной палаты Пермского края II, III и IV состава. Кроме того, с 2011 по 2013 года она являлась членом Координационного совета по развитию институтов гражданского общества при председателе Совета Федерации РФ.