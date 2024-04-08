Очередного экс-начальника колонии для осужденных силовиков в Чусовом отправили в СИЗО

По имеющейся информации, он был задержан на прошлой неделе, до этого и после начала проверок, проводимых силовиками в ИК-37 в Чусовском районе он уволился из ФСИН и уехал с территории Пермского края и якобы находился в розыске. Ряд пермских СМИ сообщал со ссылкой на собственные источники, что он отправился в зону СВО.