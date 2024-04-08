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Очередного экс-начальника колонии для осужденных силовиков в Чусовом отправили в СИЗО

Очередного экс-начальника колонии для осужденных силовиков в Чусовом отправили в СИЗО

8 апреля 2024, 08:29
Фото: properm.ru
Бывший сотрудник ФСИН Андрей Шварев с прошлого года находился в розыске, он скрылся от силовиков после начала проверок в ИК-37.

На прошлой неделе под арест отправили бывшего заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева. Об этом стало известно из собственных источников журналисту Properm.ru. В Свердловском районном суде информацию подтвердили.

По официальным данным, судья Татьяна Мейлер 5 апреля по ходатайству следствия СУ СКР назначила Швареву арест в СИЗО сроком на два месяца. Следствие вменяет ему превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По имеющейся информации, он был задержан на прошлой неделе, до этого и после начала проверок, проводимых силовиками в ИК-37 в Чусовском районе он уволился из ФСИН и уехал с территории Пермского края и якобы находился в розыске. Ряд пермских СМИ сообщал со ссылкой на собственные источники, что он отправился в зону СВО.

Андрей Шварев работал в системе ФСИН с 2009 года. В 2020 году он дважды становился временно исполняющим обязанности начальника ИК-37 — с 27 января по 9 февраля и с 15 июня по 31 мая 2021 года. После этого учреждение возглавил Илья Асламов, уходивший из органов ФСИН в 2017 году с поста начальника ИК-10 на пенсию.

Свердловский районный суд 19 марта избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Подозреваемые пробудут под стражей два месяца — до 17 мая. Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). Проверки силовиков в ИК-37 начались летом 2023 года, после чего в СУ СКР возбудили уголовное дело. Одной из причин возбуждения дела стали жалобы на действия руководства колонии осужденного за убийство с незаконным проникновением в жилище Руслана Алиева, бывшего спецназовца внутренних войск из Каспийска.

#Пермь
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