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Updated Сегодня, 06:48

В полиции прокомментировали жестокое избиение юноши в Березниках

«Он, че, умер? Разбуди его!». В Березниках жестоко избили юношу и сняли на видео

8 апреля 2024, 06:46
Фото: соцсети

В полиции прокомментировали жестокое избиение юноши в Березниках

В полиции проводят проверку инцидента.

В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением юноши в Березниках. В опубликованном в Telegram-каналах и соцсетях видеоролике группа молодых людей стоит у подъезда, и один из них в белой футболке с угрозами бросается на одного из юношей. Также неизвестный юноша ведет видеосъемку.

Нападающий угрожает убийством и говорит, что ему «светит восемь лет» за то, что он избил двух человек. «Мне 30 секунд… И ты в крови валяешься!», «Мне 30 секунд хватит, и ты ляжешь!» — кричит он и нецензурно ругается. Другие юноши уговаривают его прекратить, некоторое время хватают за руки, но потом перестают это делать. Затем злоумышленник бросается на потерпевшего, начинает избивать его ногами. В конце видеоролика он бьет лежащего ногой по голове, и потерпевший не двигается. Молодые люди предполагают, что юноша умер.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции Березников выявили видео, на котором избивают молодого человека. При этом обращений и сообщений по факту избиения в правоохранительные органы не поступало. Сотрудники полиции начали проверку и устанавливают лица, причастные к совершению избиения.

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