«Он, че, умер? Разбуди его!». В Березниках жестоко избили юношу и сняли на видео

Нападающий угрожает убийством и говорит, что ему «светит восемь лет» за то, что он избил двух человек. «Мне 30 секунд… И ты в крови валяешься!», «Мне 30 секунд хватит, и ты ляжешь!» — кричит он и нецензурно ругается. Другие юноши уговаривают его прекратить, некоторое время хватают за руки, но потом перестают это делать. Затем злоумышленник бросается на потерпевшего, начинает избивать его ногами. В конце видеоролика он бьет лежащего ногой по голове, и потерпевший не двигается. Молодые люди предполагают, что юноша умер.