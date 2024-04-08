«Он, че, умер? Разбуди его!». В Березниках жестоко избили юношу и сняли на видео

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением юноши в Березниках. В опубликованном в Telegram-каналах и соцсетях видеоролике группа молодых людей стоит у подъезда, и один из них в белой футболке с угрозами бросается на одного из юношей. Также неизвестный юноша ведет видеосъемку.
Нападающий угрожает убийством и говорит, что ему «светит восемь лет» за то, что он избил двух человек. «Мне 30 секунд… И ты в крови валяешься!», «Мне 30 секунд хватит, и ты ляжешь!» — кричит он и нецензурно ругается. Другие юноши уговаривают его прекратить, некоторое время хватают за руки, но потом перестают это делать. Затем злоумышленник бросается на потерпевшего, начинает избивать его ногами. В конце видеоролика он бьет лежащего ногой по голове, и потерпевший не двигается. Молодые люди предполагают, что юноша умер.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции Березников выявили видео, на котором избивают молодого человека. При этом обращений и сообщений по факту избиения в правоохранительные органы не поступало. Сотрудники полиции начали проверку и устанавливают лица, причастные к совершению избиения.