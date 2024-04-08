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Posted Вчера, 17:16

Published Вчера, 17:16

Modified Вчера, 17:18

Updated Вчера, 17:18

Осенью в России отметят новый праздник

8 апреля 2024, 17:16
Впереди россиян ожидает новый праздник, который будет отмечаться осенью в России. Этот день посвящен работникам электронной промышленности — одной из важнейших отраслей экономики.

Инициатива по созданию такого праздника возникла у Геннадия Красникова, президента Российской академии наук. Он обратился к Правительству с предложением учредить этот праздник и его просьба была поддержана. 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет новую дату в календаре, пишет sovainfo.ru.

Первое воскресенье октября станет днем, когда в России будут отмечать труд и достижения работников электронной промышленности. В этом году этот праздник выпадает на 6-е число. Необходимо отметить, что в данной отрасли трудятся более 300 тысяч человек.

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