Осенью в России отметят новый праздник

Posted Вчера, 17:16
Published Вчера, 17:16
Modified Вчера, 17:18
Updated Вчера, 17:18
Инициатива по созданию такого праздника возникла у Геннадия Красникова, президента Российской академии наук. Он обратился к Правительству с предложением учредить этот праздник и его просьба была поддержана. 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет новую дату в календаре, пишет sovainfo.ru.
Первое воскресенье октября станет днем, когда в России будут отмечать труд и достижения работников электронной промышленности. В этом году этот праздник выпадает на 6-е число. Необходимо отметить, что в данной отрасли трудятся более 300 тысяч человек.