Пермская спортсменка завоевала шанс поехать на Олимпиаду в Париж

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. На Олимпийские игры российских и белорусских спортсменов будут допускать только в нейтральном статусе. При этом они не должны быть связаны с силовыми ведомствами, не должны представлять командные виды спорта. Если спортсмены смогут завоевать золотые медали, то при награждении включат не гимн России, а музыку, которую специально создадут.