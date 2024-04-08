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Пермская спортсменка завоевала шанс поехать на Олимпиаду в Париж

Пермская спортсменка завоевала шанс поехать на Олимпиаду в Париж

8 апреля 2024, 03:55
Фото: Ivan Yariguin
Спортсменку тренирует специалист ЦСП Пермского края.

На лицензионном турнире в Баку прошли соревнования по женской борьбе. Сборная России завоевала четыре лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже. 

Для получения лицензии спортсменкам нужно было выйти в финал турнира. Это удалось сделать Наталье Малышевой из Пермского края, которая выступала в весовой категории до 53 кг.

Директор Центра спортивной подготовки Пермского края Михаил Аминов уточнил, что Малышева тренируется под руководством тренера центра Александра Уварова. Спортсменка родилась в Абакане в 1994 году, в сборной команде России с 2013 года.

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. На Олимпийские игры российских и белорусских спортсменов будут допускать только в нейтральном статусе. При этом они не должны быть связаны с силовыми ведомствами, не должны представлять командные виды спорта. Если спортсмены смогут завоевать золотые медали, то при награждении включат не гимн России, а музыку, которую специально создадут.

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#Спорт#Пермь#Олимпийские игры#Олимпиада
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